洋裝妹轉乘捷運「妳被偷拍了」　噁男刪影片...這舉動仍被拍下

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子在14日下午5時許，搭乘捷運時在台北車站尾隨1名穿著白色洋裝的女子，趁女子轉搭淡水線時，趁隙尾隨偷拍裙底風光，一路從手扶梯拍到淡水線月台，還繼續跟進車廂，女子上車後熱心路人才告知被偷拍，立刻通知警方前往逮人，但手機內容早已被刪光。

警方調查，14日下午5時許，1名40歲的李姓男子身穿黑色運動鞋，在腳上綁著黑色攝影機，在台北車站見到1名30歲身穿白色洋裝的柯姓女子，立即尾隨上前在手扶梯偷拍，一路跟拍到捷運淡水線的月台，最後還一路跟進捷運車廂繼續偷拍。

▲李姓男子尾隨柯女偷拍，被熱心名眾以及柯女當場攔下等待捷運警方到場處理。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後，柯姓女子上車後，一旁路人立即告知柯「妳被偷拍了」，柯女立刻通知站務人員，轉知捷運警察處理，捷運警察也在捷運中正紀念堂站攔下李姓男子，並發現李姓男子綁在腳上的黑色攝影機，但存放內容早已被清空，但監視器早已拍下犯罪過程。

▲李姓男子將黑色攝影機綁在黑色球鞋，企圖掩人耳目，但最後仍被熱心民眾發現。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後依照妨害秘密罪嫌，將涉嫌偷拍的李姓男子移送轄區北市中正二分局續辦，也呼籲女子，在搭乘捷運時如穿著裙裝，應隨時注意後方是否有人尾隨，以免被不肖人士伺機「出腳」偷拍。