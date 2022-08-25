台南後壁稻田彩繪　貓貓蟲咖波插秧開跑

▲台南辦理彩繪稻田活動，台南市長黃偉哲帶領大家進行「拜田頭」祭天儀式，祈求耕作順利豐收，並邀請大家於國慶假期一同暢遊台南，觀賞彩繪稻田。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為推廣在地台南好米，台南市政府農業局每年舉辦彩繪稻田活動，以帶動台南觀光與台南好米銷售，今年再度移師至台南最大稻米產地「後壁區」舉辦，地點在後壁菁寮附近農地，台南市長黃偉哲25日帶領大家進行「拜田頭」祭天儀式，祈求耕作順利豐收，並邀請大家於國慶假期一同暢遊台南，觀賞彩繪稻田。

台南市擁有全台最大耕地，為台灣重要米倉。稻作栽培面積主要產區為後壁、柳營、白河、六甲等地區，其中後壁區為最大稻米產區，由於使用乾淨無汙染的烏山頭水庫水源灌溉，因獨特的地理環境得以生產出優質的台南好米。

市長黃偉哲表示，台南辦理彩繪稻田活動已進入第11年，每年都慎選具地方及文化特色圖騰來吸引旅客觀光，並推廣米食文化。今年2022彩繪稻田特別選址菁寮社區附近農地，並邀請人氣Line貼圖「貓貓蟲咖波」，以「咖波稻陣走」為主軸，再利用「黃、綠、紫（紅）、白」共4色彩葉水稻，農地上編織出不同的視覺饗宴。

農業局局長李建裕表示，今年彩繪圖騰主要透過「插秧咖波與小雞」及「飯桶狗狗」為主軸，希望全國的咖波粉絲及消費者，可以到台南來遊玩，讓最美的稻田烙印在心田中。而主視覺呈現的咖波稻陣走是表示未來即將舉辦的大型健走活動，將邀請咖波來到台南與各位大朋友小朋友一同放輕鬆、遊台南。

2022台南好米季預計在今年10月初登場，搭配國慶煙火一同共襄盛舉。後壁區農會總幹事林怡歆表示，現場將有多種農產品展售及體驗活動，屆時邀請大家一同來場後壁遊，一起體驗「2022台南好米季-咖波稻陣走」，歡迎大家一同支持口感Q彈飽滿的台南好米。