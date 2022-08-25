　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

凃明誠姊哭吼廢死團體「滾去十八層地獄」！痛批典獄長：欺上瞞下

記者黃彥傑、林冠吟／台南報導

台南二分局民權派出所員警凃明誠、曹瑞傑22日獲報民眾機車失竊，沿著竊賊軌跡來到台江大道與北汕尾三路的公墓時，雙雙遭明德外役監逃犯林信吾割喉殺害，震驚台灣社會。凃明誠大姊24日才含淚回所收拾遺物，立法院長游錫25日前往慰問，不過凃明誠大姊於受訪時難掩悲憤情緒，對明德外役監典獄長杜聰典怒吼，「欺上瞞下，就因為你是政務官、為了你寶貴的仕途嗎？」更對著廢死團體怒吼，「滾去十八層地獄」。

▲▼凃明誠大姊25日受訪時情緒激動，哭吼要廢死團體「滾去18層地獄」（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲凃明誠大姊25日受訪時情緒激動，哭吼要廢死團體「滾去18層地獄」（圖／記者黃彥傑翻攝）

2位殉職警的靈堂分設於台南市立殯儀館景福廳及景德廳，立法院長游錫堃今天(25日)前往慰問家屬，凃明成的大姊受訪時難掩悲憤情緒，痛批法務部長等人「不要再做官場文章」，更對著明德外役監典獄長杜聰典怒吼，「你的欺上瞞下，就因為你是政務官、為了你寶貴的仕途嗎？」並痛批廢死團體「都滾去十八層地獄」，而立委陳亭妃則在旁不斷安撫凃明誠大姊情緒。

涂明誠大姊對著鏡頭沉痛哭吼，「他們就是這樣血流光死掉的，法務部長、矯正署長，你們的所作所為每一步都在踐踏受害遺族的心，你們抹滅了每一個基層執法人員的力量和力氣，『動起來』，不要再講輕飄飄的官場文章。」

她更點名，明德外役監典獄長杜聰典，怒斥他「欺上瞞下」，「就因為你是政務官嗎？就為了你寶貴的仕途嗎，不夠，如果不是因為這樣，明誠和瑞傑會慘死在荒郊野外嗎，你支持嗎？」

最後她也對著廢死團體表示，「這一句話是我代表受害遺族的心情講的，代替每個晚上流眼淚睡不著的受害者，廢死團體都給我滾去十八層地獄。」

▲▼凃明誠家屬24日回到民權派出所收拾遺物，而民權派出所門口則有民眾自主獻花。（圖／記者黃彥傑攝）

▲凃明誠大姊24日含淚回到民權派出所收拾遺物，而民權派出所門口則有民眾自主獻花。（圖／記者黃彥傑攝）

回顧整起事件，員警凃明誠和曹瑞傑22日獲報民眾機車失竊，沿路搜尋來到台江大道與北汕尾三路附近的荒地，抵達該處後，凃員下車搜索，曹員則駕車在附近巡邏，凃員碰上正在公墓喝酒的林信吾，確認他就是偷車嫌犯後，立即喝令其不准動，但林卻反抗拒捕，還持刀抵住凃，凃員因此朝其噴灑辣椒水試圖壓制。

未料林信吾卻因雙眼受到辣椒水刺激後暴怒，持刀瘋狂撲向凃員，過程中凃員仍試圖壓制林嫌，並警告式開了一槍，但這一舉動卻令他更怒、更瘋狂，當場揮刀割喉、將凃員刺殺，事後更將前來查看曹員猛刺38刀致死，2人共計身中55刀，緊急送醫後仍不幸宣告不治，震驚台灣社會。

►秒變型男！GIBBON休閒西裝2000元有找　CP值爆高

ET快訊
快訊／雪隧「2車追撞」休旅車頭尾全爛！　後方紫爆
遭指地下縣長！　林姿妙女兒「公開信」曝光
只示範一次！帥警靠手電筒「制伏拿刀歹徒」　8千人驚呆：實用
殉職雙警留下年邁公嬤和父母　2捐款專戶公布
余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」！　懵懂1句話惹淚崩
快訊／涂明誠姊哭罵廢死「滾去十八層地獄」！怒吼典獄長：欺上瞞
霸氣吼蘆洲屁孩「趴下」！　甜美女警比基尼照辣翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南部最大蛇頭曝！騙200人赴柬在台8人蛇落網　6人各付60萬贖身

快訊／雪隧北上23K「2車追撞」　休旅車頭尾全爛！後方紫爆擁塞

恐怖男逃死原因曝！追不到甜姐兒「假車禍擄人」　捆空屋內害死她

告白正妹店員遭拒　癡情男西門町持續「站崗」騷擾2年慘了

警實測拋射式電擊槍！助理教官當標靶...被射中秒哀號直接送醫

遭指地下縣長！林姿妙女兒「2千字公開信」曝光　痛批檢方羅織罪名

晶圓大廠經理拐人妻工程師上床！　女1句「那個很有fu」...夫怒告

不爽客人發酒瘋！新店恐怖運將「螺絲起子猛刺」讓他噴血倒地

凃明誠姊哭吼廢死團體「滾去十八層地獄」！痛批典獄長：欺上瞞下

霸氣吼蘆洲屁孩「趴下」　正妹警正面照曝！電眼甜笑迷翻1.2萬人

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

黃國倫淚「還給欠艾成的10分」　曝他遺願：以為來得及實現...

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

逆向被按喇叭暴怒！　惱羞男抽鐵棍飆國罵

余苑綺小孩懵懂問：媽媽睡哪裡？　余祥銓不捨「真的很想念二姊...」

南部最大蛇頭曝！騙200人赴柬在台8人蛇落網　6人各付60萬贖身

快訊／雪隧北上23K「2車追撞」　休旅車頭尾全爛！後方紫爆擁塞

恐怖男逃死原因曝！追不到甜姐兒「假車禍擄人」　捆空屋內害死她

告白正妹店員遭拒　癡情男西門町持續「站崗」騷擾2年慘了

警實測拋射式電擊槍！助理教官當標靶...被射中秒哀號直接送醫

遭指地下縣長！林姿妙女兒「2千字公開信」曝光　痛批檢方羅織罪名

晶圓大廠經理拐人妻工程師上床！　女1句「那個很有fu」...夫怒告

不爽客人發酒瘋！新店恐怖運將「螺絲起子猛刺」讓他噴血倒地

凃明誠姊哭吼廢死團體「滾去十八層地獄」！痛批典獄長：欺上瞞下

霸氣吼蘆洲屁孩「趴下」　正妹警正面照曝！電眼甜笑迷翻1.2萬人

夏立言會面張志軍　侯友宜：維護區域穩定是人民優先目標

46秒山東艦南海實戰演訓畫面曝光　新入列055型「延安艦」首同框

南部最大蛇頭曝！騙200人赴柬在台8人蛇落網　6人各付60萬贖身

iPhone 14九月登場！盤點爆料十大亮點　規格、價錢全都有

快訊／雪隧北上23K「2車追撞」　休旅車頭尾全爛！後方紫爆擁塞

陳時中來請益　林瑞圖點名柯文哲「牽手完下毒手」

蔣萬安推育兒政策！黃珊珊：發錢非唯一方式　拋「3、4歲童免學費」

民進黨團：中國宣布軍演嚴重打臉夏立言　請朱立倫捍衛台灣人尊嚴

桃園最新露營車！開天窗躺著看星星、贈火烤兩吃　一人最低免3千

付完贖金又被轉賣！大馬女「1關鍵動作」成功自救　逃離柬埔寨人蛇

凃明誠頸動脈遭割濺血仍奮勇搏鬥 家屬看行車紀錄器淚崩

社會熱門新聞

欠債情侶到「柬埔寨拼一把」不想返台：回來後什麼都沒有了

20多歲「台灣小白」到柬埔寨呆問1句話　他想到就笑

彰化炸雞店爆炸起火影曝！闆娘抱2子急逃生

即／水源快速道路嚴重事故！「2車翻覆」1女命危

艾成墜樓社區今09：30「壓煞法會」　3類人迴避

恨婆婆偏心！她竟讓外甥女喝鹽奶　大姑逮惡行氣瘋

凃明誠姊哭吼廢死團體「滾去十八層地獄」！

高中畢業的他「日捧200萬現金」衝彩券行　1因素最後淪落柬埔寨

老闆與女下屬每個月在辦公室連結　挨告結果曝

她天壇為2警祈福　林信吾天赦日被逮

北市水源快速道路死亡車禍！2車翻覆1女喪命

正妹揪組韓流舞團　遭狼隊友熊抱指侵

杜拜詐騙比柬埔寨可怕！　32歲台人曝內幕

奧迪女拒檢害閨蜜遭擊斃　警「用槍合法」不起訴

更多熱門

相關新聞

帥警靠手電筒「秒制服拿刀歹徒」　網驚：很實用

帥警靠手電筒「秒制服拿刀歹徒」　網驚：很實用

嫌犯凃明誠22日持刀割喉殺警，導致凃明誠、曹瑞傑不幸殉職。面對歹徒持刀時，民眾該如何自保或反制？最近臉書瘋傳一段影片，一名型男員警認真神情直呼，「看好喔，我只做一次」，接著拿起手電筒直射對方眼睛後，接著就拔腿奔逃。引發8千多名網友笑虧「真的～跑先贏8成！」

彰化炸雞店爆炸起火影曝！闆娘抱2子急逃生

彰化炸雞店爆炸起火影曝！闆娘抱2子急逃生

林信吾殺警前還在喝　檢警疑狙殺奪警槍

林信吾殺警前還在喝　檢警疑狙殺奪警槍

林信吾收押！　編號「0199」關獨居房

林信吾收押！　編號「0199」關獨居房

21歲男想飛柬埔寨淘金　銀行開帳戶慘夢碎

21歲男想飛柬埔寨淘金　銀行開帳戶慘夢碎

關鍵字：

殺警台南凃明誠曹瑞傑廢死團體影音

讀者迴響

熱門新聞

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

林智堅碩士被雙殺　維基學歷多3字

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

中共無人機「拍金門2兵站崗照」曝　看傻表情超清晰

艾成墜樓社區辦「壓煞法會」！　王瞳和婆婆一原因不到場

欠債情侶到「柬埔寨拼一把」不想返台：回來後什麼都沒有了

7歲妹搭飛天鞦韆　升空「小腿」噴飛

36歲男出國5天　確診猴痘、新冠+愛滋

星宇航空神祕新股東曝光　2大咖掏上億元入股

打LINE電話「會先傳訊息問？」　網喊1舉動巨雷

心碎送不出的喜帖曝光！王瞳艾成「一家三口」惹噴淚

妹子求路人看她跳叮噹舞　阿伯反應讓5千人笑翻

男離家半個月　樓頂魚池曬出小魚乾

20多歲「台灣小白」到柬埔寨呆問1句話　他想到就笑

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

更多

最夯影音

更多
艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱
王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面