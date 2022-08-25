凃明誠姊哭吼廢死團體「滾去十八層地獄」！痛批典獄長：欺上瞞下

記者黃彥傑、林冠吟／台南報導

台南二分局民權派出所員警凃明誠、曹瑞傑22日獲報民眾機車失竊，沿著竊賊軌跡來到台江大道與北汕尾三路的公墓時，雙雙遭明德外役監逃犯林信吾割喉殺害，震驚台灣社會。凃明誠大姊24日才含淚回所收拾遺物，立法院長游錫25日前往慰問，不過凃明誠大姊於受訪時難掩悲憤情緒，對明德外役監典獄長杜聰典怒吼，「欺上瞞下，就因為你是政務官、為了你寶貴的仕途嗎？」更對著廢死團體怒吼，「滾去十八層地獄」。

▲凃明誠大姊25日受訪時情緒激動，哭吼要廢死團體「滾去18層地獄」（圖／記者黃彥傑翻攝）

2位殉職警的靈堂分設於台南市立殯儀館景福廳及景德廳，立法院長游錫堃今天(25日)前往慰問家屬，凃明成的大姊受訪時難掩悲憤情緒，痛批法務部長等人「不要再做官場文章」，更對著明德外役監典獄長杜聰典怒吼，「你的欺上瞞下，就因為你是政務官、為了你寶貴的仕途嗎？」並痛批廢死團體「都滾去十八層地獄」，而立委陳亭妃則在旁不斷安撫凃明誠大姊情緒。

涂明誠大姊對著鏡頭沉痛哭吼，「他們就是這樣血流光死掉的，法務部長、矯正署長，你們的所作所為每一步都在踐踏受害遺族的心，你們抹滅了每一個基層執法人員的力量和力氣，『動起來』，不要再講輕飄飄的官場文章。」

她更點名，明德外役監典獄長杜聰典，怒斥他「欺上瞞下」，「就因為你是政務官嗎？就為了你寶貴的仕途嗎，不夠，如果不是因為這樣，明誠和瑞傑會慘死在荒郊野外嗎，你支持嗎？」

最後她也對著廢死團體表示，「這一句話是我代表受害遺族的心情講的，代替每個晚上流眼淚睡不著的受害者，廢死團體都給我滾去十八層地獄。」

▲凃明誠大姊24日含淚回到民權派出所收拾遺物，而民權派出所門口則有民眾自主獻花。（圖／記者黃彥傑攝）



回顧整起事件，員警凃明誠和曹瑞傑22日獲報民眾機車失竊，沿路搜尋來到台江大道與北汕尾三路附近的荒地，抵達該處後，凃員下車搜索，曹員則駕車在附近巡邏，凃員碰上正在公墓喝酒的林信吾，確認他就是偷車嫌犯後，立即喝令其不准動，但林卻反抗拒捕，還持刀抵住凃，凃員因此朝其噴灑辣椒水試圖壓制。

未料林信吾卻因雙眼受到辣椒水刺激後暴怒，持刀瘋狂撲向凃員，過程中凃員仍試圖壓制林嫌，並警告式開了一槍，但這一舉動卻令他更怒、更瘋狂，當場揮刀割喉、將凃員刺殺，事後更將前來查看曹員猛刺38刀致死，2人共計身中55刀，緊急送醫後仍不幸宣告不治，震驚台灣社會。