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社會 社會焦點 保障人權

殺警案丟車女友天壇為2殉職警祈福　林信吾「天赦日」被逮

記者黃翊婷／綜合報導

台南市員警曹瑞傑、凃明誠在追查贓車時，遭逃犯林信吾砍傷殉職，震驚社會。當時租車並報案失竊的吳姓男子和女友得知此事都相當自責，女方事後前往天壇收驚祈福，一度一邊拜拜一邊痛哭，祈求早日破案以慰員警在天之靈；而隔天清晨林信吾就落網了，當天還是「天赦日」。

▲警員凃明誠、曹瑞傑駕警車前往安南區尋贓車時，遇林信吾伏擊刺殺身亡，報案人吳男女友十分震驚，特前往台灣首府天壇收驚祈福，並祈求早日破案以慰員警在天之靈。（圖／民眾提供，下同）

▲吳男女友前往天壇收驚。（圖／民眾提供，下同）

37歲的吳男家住北部，日前和女友到台南遊玩，向租車行租用369-PGB機車使用，停在台南市中西區赤崁街時，因為忘記拔鑰匙，機車竟然被人竊走，2人在22日上午9時30分前往台南市警二分局民權派出所報案。警員凃明誠受理後，以警政車辨系統查出該部贓車出現在台南市安南區，於是偕同曹瑞傑駕警車前往安南區尋車，沒想到遭林信吾襲擊，雙雙殉職。

▲警員凃明誠、曹瑞傑駕警車前往安南區尋贓車時，遇林信吾伏擊刺殺身亡，報案人吳男女友十分震驚，特前往台灣首府天壇收驚祈福，並祈求早日破案以慰員警在天之靈。（圖／民眾提供，下同）

▲廟方人員見女子哭得很傷心，上前關心才知道與台南殺警案有關。

吳男和女友得知此事都很錯愕，女友22日下午5時許在母親的陪同下，前往台灣首廟天壇收驚，祈求玉皇上帝能夠協助警方早日破案，以慰殉職員警在天之靈，並向廟方索取平安符和手鍊保平安。由於女子拜拜時一直在哭，神情十分悲傷，廟方人員上前關心，這才知道她就是台南殺警案中的機車失竊報案人女友，因為報案時凃員十分積極熱心，讓她和男友印象深刻，沒想到2名員警卻在尋車途中遇害，讓她受到很大的驚嚇，同時也感到非常悲痛。

▲▼林信吾移送地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林信吾在天赦日落網。圖為林信吾被移送至台南地檢署的畫面。（圖／記者黃彥傑攝）

巧合的是，就在吳男女友收完驚後，林信吾隨即在23日清晨4時36分於新竹落網，這天剛好是一年中難得只有幾天的「天赦日」。民俗專家柯柏成表示，8月23日是節氣「處暑」交界的日子，也是天赦日，適合參加寺廟舉辦的消災祈福法會，不一定非得在寺廟裡祈願，即使是基督天主教徒，上教堂祈願都特別容易實現。

聽聞殺警凶嫌被逮，廟方透露後來也接獲吳男女友的母親傳訊息來感謝，說是非常謝謝玉皇大帝的保佑，讓警方能夠迅速逮捕林信吾。

▼吳男女友的母親認為玉皇大帝很靈驗，也很感謝神明幫忙緝凶。（圖／民眾提供）

▲警員凃明誠、曹瑞傑駕警車前往安南區尋贓車時，遇林信吾伏擊刺殺身亡，報案人吳男女友十分震驚，特前往台灣首府天壇收驚祈福，並祈求早日破案以慰員警在天之靈。（圖／民眾提供，下同）

▲警員凃明誠、曹瑞傑駕警車前往安南區尋贓車時，遇林信吾伏擊刺殺身亡，報案人吳男女友十分震驚，特前往台灣首府天壇收驚祈福，並祈求早日破案以慰員警在天之靈。（圖／民眾提供，下同）

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