殺警案「2最衰苦主」口卡外流遭肉搜　台南警要查了

記者黃翊婷／綜合報導

台南市警局第二分局員警凃明誠、曹瑞傑在查緝贓車過程中，遭明德外役監逃犯林信吾攻擊，雙雙殉職。而在這起事件中，還有2名男子被誤傳為凶手，甚至連口卡（記載姓名、身分證字號、年籍、地址、照片的資料）都外流了，受到民間團體質疑可能會造成冤案；對此，台南市警局長方仰寧回應，會進行深切檢討。

▲陳男是身背3條案子的通緝犯，主動投案後已被法院裁定收押。（圖／資料照片、翻攝臉書）

台南殺警案引發全台關注，警方在偵辦過程中，一度鎖定一名身背3條案子的陳姓通緝犯，口卡照片也隨之曝光，導致陳男的臉書被肉搜出來，並遭到大批網友留言灌爆；陳男得知此事，嚇得趕緊跑到警局投案，證明自己不是殺害2名員警的凶手。除了陳男之外，還有另一名男子也被誤認為凶嫌，直到23日林信吾落網，風波才平息。

不過，因為陳男涉犯詐欺案被台南地院通緝，加上有多次犯罪紀錄及通緝前科，本次再經通緝到案，台南地院法官考量到他有逃避偵審、執行程序之故意，且有逃亡及反覆實施犯罪事實之羈押原因，23日晚上訊後已裁定收押（未禁見）。

真相大白之後，陳男阿嬤曾對媒體表示，她一直相信孫子不會殺人放火，也不可能殺警察，但第一時間還是勸孫子主動到案說明，當天晚上她哭了一整晚，早上起來手腳還在發抖，沒想到卻是一場烏龍，相關單位冤枉孫子，應該來村裡「洗門風」。

民間司改會認為，警方在偵辦過程中誤傳2人的口卡，恐怕會造成冤案，甚至因此錯放真凶。根據《聯合新聞網》報導，台南市警局長方仰寧回應，會對此進行深切檢討；台南市警局也已將案件交由督察室、政風室調查，若真是警方同仁外流資料，會依法進行處置。

台南市長黃偉哲24日也表示，關於陳男口卡外流一事，台南市警局已經啟動調查，只是案件仍有許多細節有待釐清，不方便多說，也希望大家多體諒警方的辛勞。

▲林信吾搭乘客運逃往新竹，結果一下車就被逮捕。圖為移送至台南地檢署的畫面。（圖／記者黃彥傑攝）

至於用槍時機的爭議，警政署表示，因為受到台南2警殉職的案例省思，希望鼓勵員警正確、合法使用槍械，減輕執勤負擔，特別律定之後員警執勤用槍，如僅是對空鳴槍、未造成傷亡或財損等之合法使用警械案，只需將經過情形詳載工作紀錄簿，就可代替書面職務報告。

而基層員警最關心的警械使用條例修法進度，警政署回應，「警械使用條例」部分條例修正草案已送立法院審議，並列為優先法案，將持續積極與委員溝通形成共識，期待立法院的下個會期能加速通過。