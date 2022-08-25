殺警前還在喝！林信吾辯酒後無法控制　檢警疑「狙殺奪警槍」

▲林信吾於偵查時向檢警表示自己不是故意殺警，是他酒後無法控制。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者林悅、林冠吟／台南報導

殘忍殺害2名員警的兇嫌林信吾24日下午被台南地方法院裁准羈押，法院認為林罪嫌重大，其在逃亡過程中更不斷換乘交通工具種類、不使用手機，並在隨身背包中發現地圖集一本，在在均證明林有躲避檢警追查逃亡之意圖，至於殺警動機，林信吾則向檢警供，他是因為酒後無法控制才會犯下大錯。

林信吾自明德外役監脫逃後，便過著遊民般的生活，多在人煙稀少的公墓荒地遊蕩；且他愛喝酒，就算成為逃犯也無法捨棄酒精，事發當天他被凃明誠尋獲時，也還在喝，未料疑因不願回到監獄而殘忍持刀將凃明誠殺害。凃明誠的頸動脈更當場被林信吾割破，血液瞬間大量噴出，但涂明誠仍奮勇抵抗至倒下那一刻。

▲林信吾被逮時，警方在其隨身包包發現一本地圖集。（圖／記者林悅翻攝）



儘管林信吾殺警後不使用手機，造成警方追查上的困難，更在途中狂換7種交通工具，最終逃亡17小時、280公里後仍在新竹被警方逮捕，其移送地檢複訊後，遭台南地檢署聲請羈押，台南地院召開羈押庭後，也裁准羈押。林信吾一開始向檢警供稱，是因為員警對他開槍還噴辣椒水才會抓狂連殺2警，之後又說是喝酒後無法控制，不是故意要殺警，說法反覆，對於奪取警槍逃亡，更是未做說明與動機，檢警不排除他根本就是為奪槍殺警，準備犯下更大的案件。

台南地院行政庭長林福來指出，針對林信吾於羈押庭指出自己酒後無法控制等情形，惟這些細節問題並不是羈押庭法官審判裁定要件，這些犯案細節，將待檢察官或法官在偵查或審理時，再進行更深入調查釐清。