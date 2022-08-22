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大陸 大陸焦點 特派現場

10歲男童困後車廂逾1小時休克！送醫確診恐怖「熱射病」

病房,醫院,死亡。（圖／取自librestock網站）

▲男童困在後車廂裡1個多小時，被救出時人已休克。（示意圖／取自librestock網站）

記者柯振中／綜合報導

平時在家中千萬要注意孩子的動向，否則發生遺憾恐追悔莫及！廣東深圳10歲的男童軒軒（化名）日前坐在車子的後車廂喝飲料，結果不慎將自己反鎖在裡面，過了1個多小時才被發現，送醫時處於低血壓休克狀態，被醫師診斷出罹患「熱射病」，已多重器官衰竭，讓父母相當崩潰。

綜合陸媒報導，軒軒日前坐在自家車輛的後車廂喝飲料，結果因為不明原因，跌入了後車廂裡面，還把自己反鎖起來，因此困在沒有冷氣的後車廂裡。軒軒的父親找了一個多小時才找到人，嚇得立刻把孩子送往當地醫院，入院時軒軒的體溫高達40.6度、每分鐘心跳超過200下，處於低血壓休克狀態。

▲▼恐怖熱射病。（圖／翻攝微博／都市日報）

▲男童困在後車廂裡一個多小時，送醫時已經休克。（圖／翻攝微博／都市日報）

軒軒經過地區醫院救治，狀況仍不樂觀，當晚被轉送至深圳市兒童醫院重症醫學科。醫師檢查後發現，軒軒罹患了「熱射病」，已經多器官功能衰竭，還有彌散性血管內凝血、腦病變的症狀。

▲▼恐怖熱射病。（圖／翻攝微博／都市日報）

▲所幸經過後續治療，人成功救了回來。（圖／翻攝微博／都市日報）

經過數日的治療，軒軒的病情終於穩定下來、從昏迷中甦醒，又過了一周才從加護病房轉出，目前仍在進行康復治療，總算是搶回一條命。

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