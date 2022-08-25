颱風不來將破紀錄！上次「登陸」已是3年前　網哭：忘了放假滋味

▲上次登陸的侵台颱風為三年前的白鹿。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

今年第九號颱風「馬鞍」持續遠離台灣，今日南部有局部陣雨，午後中部以北可能有較明顯雷陣雨，今年夏天仍未有颱風侵台，有機會成為64年以來「最晚發颱風警報」的一年。氣象粉專指出，上一個登陸台灣的颱風是3年前的「白鹿」，網友直呼「都忘了颱風假是什麼了」。

氣象局表示，今天在迎風面仍有些水氣，使南部地區清晨有局部陣雨出現，而白天各地大多為多雲到晴，感受高溫炎熱，普遍為33至35度，其中桃園以北、宜花及嘉義以南局部可能有36度以上，且花蓮縱谷甚至可能有極端高溫38度出現。

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▲中部以北今有較大午後雷雨。（圖／記者李毓康攝）

而午後因熱力作用，容易有雷陣雨發展，尤其中部以北降雨較明顯，平地降雨機率也高，且有局部大雨發生的機率，下午出門要注意雷擊及強陣風，建議攜帶雨具備用。

氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，馬鞍颱風持續遠離台灣，不過恆春、台東仍有局部陣雨，其他地區也有午後雷雨，由其中北部山區雨勢較大。週五、六高壓增強，各地天氣轉晴，週日起天氣再度趨於不穩。

台灣颱風論壇｜天氣特急也指出，上一個登陸台灣的颱風是3年前的「白鹿」，無奈表示「大家還記得颱風天是什麼嗎？」不少網友紛紛留言「颱風天是什麼？第一次聽到？」、「快不記得颱風假是什麼東西了」、「以後爺爺奶奶就會說，孩子我跟你說，曾經台灣有一種特別的天氣狀況叫颱風」。

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