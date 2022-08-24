馬鞍「擦邊球」不發海警　鄭明典：沒颱風雨10月中南部進入枯水期

▲今部分縣市將出現降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

馬鞍颱風外圍環流帶來雨勢，今台東縣及恆春半島有劇烈降雨，氣象局長鄭明典今(8/24)表示，馬鞍颱風不會發布海警，路線逐漸偏西左慢慢遠離，東南部下雨，北台灣還是熱。鄭明典也在臉書上po出曾文烏山頭水庫蓄水量，指若沒有颱風雨灌注，10月中南部又要進入新一輪枯水期。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，馬鞍颱風在今天清晨2點時位置最靠近台灣，位於年鼻南鵝鑾鼻南南西370公里，現在稍稍遠離，上午8時許位置初估在恆春西南邊468公里，今天東南部和恆春半島整天容易有陣雨和雷雨，也有局部大雨機會，南部和花蓮也會有降雨，但比較局部，其他地區以午後雷陣雨為主。

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鄭明典今在臉書上po出曾文、烏山頭水庫蓄水量歷線圖，圖中顯示7月有效蓄水量曾一度跌破3億立方米。鄭明典指出，從水文視角看7月的「乾」，7月的少雨來得很極端，從大水庫的歷線圖看得很清楚！如果沒有颱風雨的灌注，10月中南部又要進入新一輪的枯水期。預測上，未來一個月有西南風增強的「背景」，密切觀察。

▲氣象局長鄭明典指曾文烏山頭水庫蓄水量顯示，7月少雨來得很極端。（圖／翻攝鄭明典臉書）

鄭明典受訪時說明，7月份極端乾旱天氣型態已經消失，但是台灣這個季節，午後對流比較明顯在8月以前，進入9月後，午後對流會減弱，若沒有颱風雨，水庫入水量有限。

鄭明典表示，未來1個月有西南風增強背景，有機會在，但馬鞍颱風剛開始也被會認為會滿接近台灣，但太平洋高壓持續增強，導致未如預期，未來還會有颱風生成，也會在台灣附近，但會不會影響台灣，是否會帶來颱風雨，仍要觀察。

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