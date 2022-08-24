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蝎虎開眼轉中颱！「馬鞍今最近」2縣市豪雨　各地變天時間曝

（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲輕颱馬鞍今最靠近台灣。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

屏東、台東豪雨特報！中央氣象局預報員趙竑提醒，第9號颱風「馬鞍」今天（24日）距離台灣最近，不斷有水氣靠近台東和恆春半島，而南部和東部也有機會下雨，其他地區多雲到晴，以午後雷陣雨為主。另外，氣象局表示，第10號颱風「蝎虎」已增強成中度颱風，但距離相當遙遠，對台灣沒有影響。

氣象局今晨對台東縣、屏東縣發布「豪雨特報」，馬鞍颱風外圍環流影響，今日台東縣及恆春半島地區有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

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（圖／氣象局）

▲▼屏東縣、台東縣豪雨特報。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天馬鞍颱風外圍環流影響，不斷有水氣靠近台東和恆春半島，有大雨或豪雨發生機率，而南部和東部也有機會下雨，其他地區多雲到晴，以午後雷陣雨為主。他提醒，今天至周五，基隆北海岸、東半部、南部沿海及澎湖、金門有長浪發生的機率，而東半部有機會達到3-4米。

趙竑分析，輕颱馬鞍一路往西北西前進，今最靠近台灣，進入南海有機會達到中颱，但預估仍以輕颱上限為主，周四前水氣多，周四下半天將登陸華南內陸。另外，「蝎虎」已增強成中颱，從衛星雲圖上可見十分清晰的颱風眼，但距離相當遙遠，氣象局指出，對台灣沒影響。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

趙竑說，周四偏西南風，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，而中部以北有較大雨勢機率；周五、周六仍偏西南風，但水氣稍比較少，清晨中南部沿海有零星飄雨，午後雷陣雨以山區為主。

趙竑表示，周日有點北風往台灣帶，北部、東半部整天有不定時短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主；下周一、下周二偏東風、東南風，午後西半部降雨較明顯，東半部則是在山區。

（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲▼蝎虎轉中颱，颱風眼清晰可見，但對台灣沒影響。（圖／翻攝tropicaltidbits、氣象局）

（圖／氣象局）

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ET快訊
馬鞍緊貼台灣腳「紫爆豪雨狂襲」！2天降雨時程曝

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