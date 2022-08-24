馬鞍增強！2地區午後變天　轉涼時間曝

▲馬鞍颱風增強中。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

輕度颱風馬鞍增強！氣象專家吳德榮表示，今天（24日）受馬鞍颱風外圍環流影響，花、東及高屏有明顯降雨，中部、北部下午起亦有局部短暫陣雨的機率；周日轉微弱東北風，北台氣溫略降、稍轉涼，有局部短暫雨。

氣象局今晨對台東縣、屏東縣發布「豪雨特報」，馬鞍颱風外圍環流影響，今日台東縣及恆春半島地區有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

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▲▼吳德榮說，馬鞍颱風今經東沙島附近，周四午撲向廣東。（圖／翻攝rammb、氣象局）



根據氣象局上午8時最新資料，馬鞍近中心最大風速從每秒25公尺，增強為每秒28公尺，且預估將持續增強，達到輕颱上限等級。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日受馬鞍颱風外圍環流影響，花、東及高屏有明顯降雨，中部、北部仍偏熱，下午起亦有局部短暫陣雨的機率，台灣附近海面風浪增大，應注意；周四東半部及南部仍有局部短暫陣雨的機率，北部、中部午後對流旺盛，有局部陣雨、雷雨，各地氣溫略降。

▲▼台東、屏東豪雨特報。（圖／氣象局）







吳德榮說，周五、周六台灣附近盛行弱西南風，天氣偏熱，上半天晴時多雲，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨；周日轉微弱東北風，北台氣溫略降稍轉涼，有局部短暫雨，中南部山區及部分平地午後有局部陣雨或雷雨；下周一、下周二天氣偏熱，上半天晴時多雲，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨。

氣象局預報員趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，今天馬鞍颱風外圍環流影響，不斷有水氣靠近台東和恆春半島，有大雨或豪雨發生機率，而南部和東部也有機會下雨，其他地區多雲到晴，以午後雷陣雨為主。他提醒，今天至周五，基隆北海岸、東半部、南部沿海及澎湖、金門有長浪發生的機率，而東半部有機會達到3-4米。

趙竑分析，馬鞍一路往西北西前進，今最靠近台灣，進入南海有機會達到中颱，但預估仍以輕颱上限為主，周四前水氣多，周四下半天將登陸華南內陸。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

