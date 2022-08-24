馬鞍明遠離！白天酷熱、午後雷雨轟炸　2道鋒面進逼「變涼時間曝」

▲明天白天恢復高溫炎熱天氣 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

馬鞍颱風遠離，明(8/25)在香港、廣東一帶登陸，台灣的天氣明天轉午後熱對流型態，有局部雷陣雨；週六(8/27)晚間至週日(8/28)將有道微弱東北風鋒面接近台灣北部海面，北台灣會略涼一些且有零星降雨，不過鋒面沒有通過台灣；9月1日到3日則還有一道鋒面靠近，結構相對好，是否通過台灣待觀察，可能成秋冬首波鋒面。

氣象局明針對9縣市發布高溫燈號，明中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫機率。台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣地區橙色燈號，可能連續出現36度高溫。嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣地區為黃色燈號，也有36度高溫。

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中央氣象局預報員陳伊秀表示，馬鞍颱風目前已在東沙島海面附近，距離台灣西南西方500公里海面，預計明天中午前左右在香港廣東附近登陸；明天台灣天氣就沒有颱風水氣影響，白天多雲到晴，恢復高溫炎熱天氣，其中花蓮縱谷有38度以上極端高溫，午後熱對流帶來局部午後雷陣雨，環境場偏南風，中部、北部會有局部大雨，此外，南部地區清晨亦有零星短暫陣雨。

▲明天白天為高溫炎熱天氣。（圖／記者劉亮亨攝）

陳伊秀分析，週五和週六(8/26~8/27)天氣將更為晴朗，午後雷陣雨區域範圍縮小，以山區為主，清晨中部、南部有零星降雨，「週六(8/27)晚上到週日(8/28)將有道微弱東北風鋒面接近台灣北部海面，但沒有通過台灣，自週六晚上開始影響，北部和東半部有局部短暫雨，溫度會略降，影響北台灣和桃竹苗以北，不過溫度沒有降很多，北部白天只有降1度到2度左右。」

下週一到週三(8/29~8/31)恢復太平洋高壓影響，各地大多為多雲可見陽光，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

陳伊秀指出，下週四9/1過後到9/3又有一道鋒面靠近，因鋒面結構相對好一點，微弱東北風影響比較廣，影響時間也比較長，但仍有不確定還要觀察，是否通過台灣還不確定，若通過台灣，將成今年秋冬通過台灣首道東北風鋒面。

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