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大陸 大陸焦點 特派現場

馬鞍已於「廣東沿海登陸」！女記者直播俏臉吹變形　4省區風大雨急

▲▼10時30分前後，颱風馬鞍在廣東電白沿海登陸。（圖／翻攝自微博）

▲10時30分前後，颱風馬鞍在廣東電白沿海登陸。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸中央氣象台25日10點40分公佈，10時30分前後，颱風「馬鞍」在廣東電白沿海登陸，登陸時中心附近最大風力12級（33米/秒）。受馬鞍影響，今明天廣東、廣西、海南、雲南等地將出現明顯風雨天氣。據《新華網》現場直播畫面顯示，一名女記者連線時，被大風吹得頭髮凌亂，俏臉扭曲，她整個人東倒西歪，根本站不穩。

中央氣象台颱風與海洋氣象預報中心首席預報員許映龍分析稱，颱風「馬鞍」具有兩個特點，一是移動速度快，由於副熱帶高壓較強，其南側風大，引導氣流強，因此導致「馬鞍」移動速度維持在每小時30至35公里，而一般南海的颱風移動速度只有每小時15公里，「馬鞍」遠高於這個水準。二是結構不對稱，這一特點反映在風雨影響上，「馬鞍」帶來的大風集中出現在其前進方向的東側，而降水卻集中在西側和南側。

氣象分析師王偉躍表示，颱風「馬鞍」帶來的強降雨將主要出現在廣東雷州半島、海南島北部、廣西南部沿海等地，像海南島北部局地降雨量可能達到250-300毫米，這些地區更加需要注意防範強降雨的影響。而廣東沿海一帶由於處在副熱帶高壓和颱風中間的區域，氣壓梯度大，再加上受向岸風的影響，風力較為強勁。

▲▼10時30分前後，颱風馬鞍在廣東電白沿海登陸。（圖／翻攝自微博）

▲一名女記者連線時，被大風吹得東倒西歪。（圖／翻攝自新華社）

受「馬鞍」週邊環流影響，昨天廣東、海南一帶風雨已經開始，為應對颱風，昨天深圳已拉響防颱風Ⅲ級應急回應，深圳蛇口郵輪母港全線停航，瓊州海峽客滾船停止發班。隨著「馬鞍」深入，風雨影響範圍將擴大。

由於「馬鞍」移速較快，強降雨並不會在一個地方停留太久，使颱風影響時間縮短，「馬鞍」今天主要影響華南，明天將轉至雲南南部。中央氣象台預計，24日至26日，廣東中南部、廣西中南部、海南島、雲南南部等地將有大到暴雨，其中廣東西南部沿海、廣西南部、海南島北部等地有大暴雨，局地特大暴雨（250～300毫米）。但還需注意的是局地短時雨強會比較強，珠江流域防城江、欽江等中小河流可能出現超警戒水位，相關部門和公眾還需防範城鄉積澇等次生災害。

除了強降雨，「馬鞍」還將帶來稍許清涼。受颱風雨影響，華南地區的高溫天氣將有所緩解，比如廣州、南寧，將從昨天的35℃以上高溫降到今明天的30℃左右。

▲▼10時30分前後，颱風馬鞍在廣東電白沿海登陸。（圖／翻攝自微博）

▲女記者連線都站不穩。（圖／翻攝自新華社）

受「馬鞍」影響，珠三角有關地市採取多種防颱風措施，包括人員轉移、上岸避險、關閉景區等。深圳機場25日凌晨3時至下午2時，所有進出港航班將暫停運營。廣東省內多趟列車臨時停運，珠海、台山等地陸續發布停課通知。

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