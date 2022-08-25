藍內部民調：陳時中「港湖區」暴衝至第一　黃珊珊大本營失守





▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨北市黨部近日流出一份最新民調，民進黨參選人陳時中在港湖區支持度衝至第一名，等同台北市副市長黃珊珊大本營失守。因此，外界也解讀，國民黨台北市長參選人蔣萬安積極搶攻，25日又特地到內湖召開育兒政策發表會。

據了解，台北市於4月底時，市黨部主委黃呂錦茹就曾在議員群組內公布民調數據，稱蔣萬安以32.7％支持度，領先陳時中、黃珊珊逾10％ ；6月底時蔣萬安則領先主要對手陳時中。

針對前總統陳水扁直指陳時中「踏著近萬具屍體拾級而上，進軍台北市政府」，不專心防疫，早就分心寫書準備選舉，亦強調去年陳時中上他節目時，曾勸告既然被內定選台北市長，就不要那麼貪，又要選舉、又要當指揮官，又佔著衛福部長的位子。

對此，蔣萬安上午於政策記者會後表示，陳水扁講到重點，陳時中當時想選舉又想當指揮官，又想當衛福部長，但是非常重要的疫苗採購文件始終不願公開，被質疑後只說「你怎麼不早說」，無論任何理由都堅持要將資料封存30年，顯示出其行事風格獨斷，民進黨及黨團想要隻手遮天，很快就會造成外界的不信任。

針對疫苗採購機密案，蔣萬安批評，陳時中表裡不一、說詞反覆，保密協議有「除外規定」，就應該要完整公開接受國會監督，但衛福部送到立法院的資料卻高達三分之二的內容都是以塗黑遮蔽的。





▲蔣萬安於內湖召開育兒生養政策發佈會。（圖／記者李毓康攝）