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外送土砲之神！　6大DIY讓同業大讚「I服了you」

記者黃翊婷／綜合報導

隨著美食外送平台興起，越來越多民眾習慣透過APP叫外送。一名外送員24日在臉書PO文分享停紅燈時遇到的同行「前輩」，對方的機車安裝6項DIY設備，包含箱架、水壺架、椅靠等等，讓他覺得超佩服。其他網友們看到照片也紛紛留言大讚阿伯根本是土砲之神，「工匠精神」、「這才是改車」、「阿伯的車一直都不是車」。

外送土炮之神！6大DIY讓他大讚「I服了you」。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

▲阿伯的DIY精神讓獲得不少外送員讚賞。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，只見照片中的外送員阿伯裝備眾多，除了比較常見的手機架之外，還有自製的大箱架、水壺架、椅靠、小箱、延伸腳踏、側柱，讓他超級佩服，「阿伯！這DIY的精神，I服了you！」

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文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言大讚阿伯很有創意，「這才是改車」、「連小箱都DIY，乾脆全身都DIY一下好了」、「神」、「土砲之神」、「工匠精神」、「這個包還在用，真的是老司機了」、「阿伯的車一直都不是車」、「阿伯以前有可能是焊接工」、「我覺得很棒，讓自己舒服很好，在不妨礙其他人的情況下」。

也有眼尖網友認出，阿伯是台中大里、南區的外送員，真的是跑身體健康的，也很有禮貌；還有一名店員透露，阿伯真的很強，而且趟次超高，因為阿伯常常到他工作的店取餐，曾經看過趟次年資，確實是很資深的前輩。

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