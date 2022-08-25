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登山輕裝訣竅！KIRIN淡麗GREEN LABEL啤酒減醣70%減去身體負擔

▲▼警語,淡麗啤酒,登山。（圖／記者周宸亘攝）

▲「輕量級」的爬山路線坡度緩、空間寬闊，選輕裝讓負擔少一點，更能感受自由自在不受拘束！（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

OUTDOOR風興起，不分男女老少也愛上走入山林的自由體驗，身為入坑多年的山客，不得不說登山確實是個戶外運動入門的好選擇！只要出發前做點功課，就能快速找到合適難度的登山路線，「輕量級」的爬山路線坡度緩、空間寬闊，很適合想要拍網美照、野餐聊聊天的人，這時未必需要重裝上陣，有時老手也會刻意走這類簡單的路線行進，畢竟同一座山不同的路程各有不同的美麗，此時裝備也可以改選輕裝讓負擔少一點，更能感受自由自在不受拘束！

▲▼警語,淡麗啤酒,登山。（圖／記者周宸亘攝）

▲為出遊氛圍加分的啤酒，一口喝下熱氣全消身心暢快。（圖／記者周宸亘攝，下同）

登山前的準備，除了基本的體力以及擬定登山計畫外，輕量裝備準備也是有訣竅的，新手的你更要好好筆記！輕量好攜帶的登山杖可以幫助爬坡施力，減輕膝蓋負擔，若是一天即可來回的路程，也可以簡化裝備並選擇輕量的登山揹包減少重量負擔，過夜才需要的睡袋、帳篷或生火器材，都可以省略，一般的棉質毛巾很佔背包空間，可選擇戶外專用的快乾毛巾，可摺疊的更小，在山上吃飯時，建議選擇方便即食的食物飲料，比如飯糰、麵包，和十分推薦必帶、為出遊氛圍更加分的啤酒，一口喝下熱氣全消身心暢快，愛上登山的山友說「和朋友爬山變成一種隨性的態度，不一定要走到山屋、不一定要攻頂，一起喝淡啤酒更快活」。

登山不是為了非要達到什麼目的，山友們喜歡的是爬山過程，以及享受山上的氛圍，開心隨性的一起在山上喝啤酒，適合登山、夏天喝的啤酒風格偏向比較清爽的口味，尤其是主打輕量無負擔的KIRIN淡麗GREEN LABEL啤酒，最特別的是擁有芳香啤酒花獨特香氣，淡金色的酒體入口後，散發微微的麥香，有點像清酒的口感，又少了嗆辣感特別輕薄順口，網友說「喝起來感覺爽口平衡」、「多喝幾杯也大丈夫」，愛Outdoor的網友們也大讚「在戶外喝覺得口感超順，喝起來清爽不苦、尾韻帶甜，連不喝酒的朋友都能接受」、「平常不常喝酒很怕苦，淡麗一點都不苦還很順」，狂歡暢飲也要輕盈，KIRIN淡麗GREEN LABEL啤酒以特殊製法實現減醣70%，滿足大家渴望麥芽味與酒感的心，又能減去身體的疲憊，也減去日常的重量，想運動控制身材的人也可以無負擔暢飲，網友說「當飲料喝也不會有罪惡感」、「減醣減負擔的淡麗很適合小酌」，無負擔的輕盈酒意，讓登山美好依舊不減，這一刻，就是登山的最高享受！

▲▼警語,淡麗啤酒,登山。（圖／記者周宸亘攝）

▲主打輕量無負擔的KIRIN淡麗GREEN LABEL 啤酒，以特殊製法實現減醣70%。

搭上登山遊憩熱潮，KIRIN淡麗GREEN LABEL啤酒回饋登山客的喜愛，自8月起只要上網登錄發票參加「登山遊　清爽多一點」活動，每購買一罐即可獲得一點KIRIN POINTS，累積點數可至集點活動區兌換集點贈品或抽獎機會，每次消耗1點有機會抽中頂級戶外品牌始祖鳥輕量登山背包、JACKO登山杖、LINE POINTS 10點與25點，集滿36點可兌換極速快乾毛巾、集滿48點可兌換登山補給包、集滿60點可兌換野外鍋具7入組，集滿72點可兌換不鏽鋼保溫瓶，網友說「一開喝就一手起跳」、「很清爽、夏天喝不錯」，順口好喝讓山友快速集到便利又實用的登山好物！

▲▼警語,淡麗啤酒,登山。（圖／記者周宸亘攝）

▲KIRIN淡麗GREEN LABEL 啤酒回饋登山客的喜愛，自8月起只要上網登錄發票參加「登山遊　清爽多一點」活動，即有機會獲得便利又實用的登山好物。

KIRIN淡麗GREEN LABEL啤酒的登山集點活動一曝光，掀起網友熱烈迴響，網友紛說「保溫瓶好美、好想要」、「想要始祖鳥的背包」、「每個顏色都好漂亮」、「從今天起都買KIRIN淡麗GREEN LABEL啤酒」、「這個野外鍋具7入組也太讚了」，想讓登山美好多一點嗎？選擇KIRIN淡麗GREEN LABEL啤酒減醣少負擔準沒錯！

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