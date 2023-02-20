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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

稱訪陸是爭取民生權益　國民黨酸陳宗彥進酒店才是「暗通款曲」

▲行政院發言人陳宗彥主持院會會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前行政院發言人陳宗彥。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對民進黨團批評國民黨副主席夏立言赴大陸「暗通款曲」，國民黨副發言人呂謦煒質疑，民進黨政府與中國大陸無法溝通對話、執意交惡對抗，對台灣民眾民生福祉造成諸多不便甚至危害，反觀國民黨堅持交流對話，以行動勇敢開創兩岸和平契機、為全民謀福祉。呂謦煒更酸，民進黨行政院副院長鄭文燦、陸委會副主委梁文傑、甚至是前行政院發言人陳宗彥，又是到酒店跟誰暗通款曲？民進黨立委鄭運鵬到大陸跟國營電信公司做生意，又是暗通什麼款曲？

呂謦煒質疑，鄭文燦和梁文傑到中共當局治下的澳門酒店接受招待，面對外界質疑堅不吐實，大家都想了解，鄭文燦跟梁文傑在酒店裡面到底跟誰在暗通什麼款曲？鄭運鵬到大陸與國營電信公司做生意，算不算暗通款曲？近期前行政院發言人陳宗彥也遭爆出涉及接受廠商性招待，甚至有對價關係損害公共利益，讓這種道德水準低落的人擔任行政院發言人，不才是中華民國最大的國安危機？若民進黨高官輕易受對岸桃色、金錢腐蝕誘惑，又要人民如何相信民進黨能夠守護台灣並維持中華民國的國格尊嚴？

呂謦煒強調，夏立言此行依法報備，行程也都即時發佈訊息，一切透明公開，並和在陸台商台胞台生座談，將民瘼、需求務實反映給大陸當局，獲得大陸當局善意回應；而且國民黨不只出訪大陸，更同時進行與美國和日本的訪問，彰顯國民黨以行動實踐「親美友日和陸」務實穩健的對外策略，這正是民進黨所做不到的「藍能綠不能」。反觀民進黨政府在兩岸關係上說一套做一套，總統蔡英文和陸委會主委邱太三口口聲聲要對話，實際上卻是對真正實踐交流對話的在野黨百般抹紅、抹黑，難道真的是「眼紅」？

呂謦煒強調，國民黨執政時期對區域各方都能維持官方聯繫互動，即使在野也和區域各方廣結善緣，反觀民進黨無力維持兩岸官方往來，甚至連民間往來都要阻礙，就像椅子缺了一角，導致區域情勢的不穩定，讓台灣陷入戰爭風險，最後受到傷害的還是台灣民眾。

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