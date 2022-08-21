「夏張會」先成行將公布細節　夏立言向台商喊話：不是帶麻煩來是誠意

▲ 夏立言今上午會福建台商。（圖／廈門台商提供）

任以芳／北京-廈門報導

國民黨副主席夏立言今（21）日正式啟動為期7天的訪陸行程，上午九點先在廈門的舉行小型座談會，之後前往廣東、江浙、上海拜會台商。《東森新媒體ETtoday》掌握消息，昨晚夏立言一行人解除居家觀察期，隨即與廈門台商協會成員簡單碰面。除了明確表達這次訪陸目的，夏立言說，「自己不是帶麻煩來，而是誠意。」並且表達將與海協會會長張志軍會見，相關細節今天公布。

昨晚解除隔離後，夏立言先與廈門部分台商會面。在場台商指出，主席也表達自己為何訪陸的目，並且指出將與大陸海協會會長張志軍會見，但沒有說是否和大陸國台辦主任劉結一見面，「夏張會」相關細節將於這一兩天公布。

台商協會會長吳家瑩接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，夏立言對於自己訪陸行程遭對手抹黑，並且被黨內質疑和批評，感到十分無奈。受限兩岸關係緊張和疫情影響，國民黨很久沒有到大陸與台商交流，這是他來最重要目的之一。

▲廈門台商轉述，國民黨副主席夏立言將與海協會會長張志軍會見，相關細節近期公布。（圖／廈門台商提供）

吳佳瑩也轉述，「夏立言昨晚說自己不是帶麻煩來，而是誠意。」此行任務不是為選舉，除了關心各地台商困難與心聲，當年馬政府時期商談服貿協議、司法互助等也停擺多年，國民黨現今也無法談判簽署，卡關越久，不是好事。

對於現今兩岸局勢，夏立言也談到國民黨將以「九二共識」為基調，希望未來國共之間繼續多合作、多溝通。從兩岸經濟民生面考量，進而改善緊張情勢。

至於26日上海行程是否與劉結一會面？夏立言10日受訪曾稱，沒有官方拜會也不會去北京，「但若對方主人希望見面，寒暄交流，就客隨主便，不會排斥。」並未把話說死。

▲國民黨大陸事務部主任林祖嘉 。（圖／廈門台商提供）

夏立言訪陸團成員，包括大陸事務部主任林祖嘉、副主任鄧岱賢、智庫董事高思博、國民黨編審林子玄一共五人。由於廈門18日宣布社會面「基本清零」，夏立言一行人檢疫結果和居家觀察期也於昨天期滿，順利解隔。

今天出關第一站，上午九點與福建台商碰面。考量疫情，場地改在廈門悅華飯店馨悅樓，以小型座談會為主，主要參加成員有台商協會會長吳家瑩，以及漳州、泉州、福州台商、台青代表，人數限縮在規定防疫範圍內。預計8月26日夏立言返回廈門，將於下午三點在台商協會舉行大型座談會。

根據「夏立言訪陸團」整體行程規劃，出關首站會見部分福建台商，舉行小型座談會。緊接著22日上午走訪廣州、東莞，下午前往深圳，瞭解在地台企發展情況，傾聽台商、台眷、台青心聲；23日前往浙江、江蘇、上海和當地台商協會、台企做經濟考察交流；預計26日上午將與國台辦重要官員會見，下午回廈門舉行大型座談會，27日返台。

林祖嘉之前受訪表示，「目前行程安排沒有太多變動，沒有所謂綠色通道，防疫規定按照每個地方走，基本上問題不大。」