快訊／新北清潔女工下班返家遇死劫　自撞分隔島爆頭！送醫不治

記者黃宥寧、陳以昇／新北報導

新北市深坑區深南路24日下午4時許，一名70歲女清潔工騎機車返家往北深路二段行駛時，不明原因自撞中央分隔島，路過民眾見狀立即報警，警消救護人員到場，緊急將她送往萬芳醫院急救，但因頭部破裂大量出血，急救無效，晚間6時許宣告不治，詳細車禍原因待警方調查。

▲鄧姓女清潔工行駛深南路自撞爆頭，救護人員檢視她生命跡象 。（圖／民眾提供）

70歲鄧姓老婦人在台北市南港區清潔隊擔任約聘雇清潔員，24日下班後騎著機車要返回深坑住家，沿著深南路往北深路二段方向行駛，當時正好在下坡路段，不明原因突然失控衝撞水泥中央分隔島，人車當場甩飛。

▼鄧姓女清潔工自撞流出大灘鮮血 。（圖／民眾提供）

路過民眾見狀嚇到，前去查看她的狀況，只見她戴著安全帽，頭部、口、鼻不斷流出鮮血，躺在地上一動也不動，呼喊也沒回應，立即通報119救護，警消救護車趕抵，緊急將她送往萬芳醫院急救。

鄧婦到院經急救仍因頭部重創破裂，加上失血過多，晚間6時宣告不治。警方通知她丈夫及兒子到場，經抽血檢驗無酒駕情事，由於現場並無監視器，無法得知發生什麼事情，詳細原因待調查。

▼救護人員緊急將他送醫 。（圖／民眾提供）