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路邊聊天「愛車未熄火」遭醉漢直接開走　2分鐘後自撞遭逮

▲▼謝男將車停在路邊與朋友聊天，但未熄火的車輛卻被喝醉的王男當場開走。王男竊車後在基隆路、塔悠路路口自撞。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲王男竊車後在基隆路、塔悠路路口自撞。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市松山區22日凌晨1時許，一名男子開著愛車到健康路找朋友聊天，男子下車後並未熄火讓一名醉漢有機可乘，直接跳上駕駛座把車開走，車主看到這一幕當場傻眼，更令車主心痛的是，醉漢在偷車後2分鐘便在基隆路、塔悠路路口自撞，轎車車頭嚴重毀損。警方事後將醉漢逮捕歸案，經酒測數值為1.1mg/l，全案將依竊盜、公共危險罪嫌偵辦。

據了解，謝姓男子（31歲）將紅色的愛車停在健康路的一家雞排店前，併排停車後未熄火下車，在車頭附近與朋友聊天，不料此時王姓男子（26歲）帶著酒意搖搖晃晃突然竄出，一把拉開車門坐進駕駛座，踩了油門就往前開，謝男當場傻眼站在原地不知所措，只好立刻報警求助。

▲▼謝男將車停在路邊與朋友聊天，但未熄火的車輛卻被喝醉的王男當場開走。王男竊車後在基隆路、塔悠路路口自撞。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼謝男將車停在路邊與朋友聊天，但未熄火的車輛卻被喝醉的王男當場開走。王男竊車後在基隆路、塔悠路路口自撞。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼謝男將車停在路邊與朋友聊天，但未熄火的車輛卻被喝醉的王男當場開走。王男竊車後在基隆路、塔悠路路口自撞。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼謝男將車停在路邊與朋友聊天，但未熄火的車輛卻被喝醉的王男當場開走。王男竊車後在基隆路、塔悠路路口自撞。（圖／記者游宗樺攝）

▲謝男轎車嚴重受損。（圖／記者游宗樺攝）

王男開著偷來的轎車，一路高速行駛，行經塔悠路與基隆路口時，高速自撞路邊花圃，整輛轎車車頭嚴重變形破損，前保險桿脫落、霧燈及車殼碎裂一地，車內安全氣囊爆開。王男肇事後自行下車離開現場，留下滿目瘡痍的車輛及滿地碎片。

警方獲報路口有車禍，派員到場卻發現駕駛已經離開，經調閱監視器追查到王男身份及行蹤，並在八德路四段一帶將他逮捕歸案。經酒測，其酒測值高達1.1mg/l，再經進一步比對，警方赫然發現王男在肇事前2分鐘才把路邊的車輛偷走，沒想到才開一小段路就自撞，所幸沒傷及無辜，全案將依竊盜、公共危險罪嫌移送台北地檢偵辦。

▲▼謝男將車停在路邊與朋友聊天，但未熄火的車輛卻被喝醉的王男當場開走。王男竊車後在基隆路、塔悠路路口自撞。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲謝男將車停在路邊與朋友聊天，但未熄火的車輛卻被喝醉的王男當場開走。（圖／記者游宗樺翻攝）

松山警分局呼籲，酒駕與肇事逃逸，都是不可姑息的行為，酒後開車如同是路上的不定時炸彈，隨時威脅用路人的人身安全，亦可能造成受害者家屬一輩子無法消逝的痛。民眾應落實酒後不開車，遇到車禍應面對與解決而非逃避，勿存僥倖的心態，以免觸法害人害己。

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