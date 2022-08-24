國防部智庫諮委控蔡英文犯外患罪　邱志偉回嗆：戰略判斷能力有問題

▲退役上將季麟連。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

前新聞局長鍾琴日前控告總統蔡英文涉嫌違反外患罪，退役上將、國民黨黃復興黨部主委季麟連也到場聲援。對此，民進黨立委邱志偉24日批評，季麟連是國防安全研究院的戰略諮詢委員，但是從他參與該活動的行為來看，「顯然其戰略判斷能力有問題」，建議季麟連應該知所進退。

邱志偉下午透過新聞稿指出，正值台海情勢緊張、國軍全體將領不分現役與否，都應該力挺國家、保護國土的時候，卻有退役的海軍陸戰隊二級上將參與前新聞局長的記者會，聲援控告蔡英文涉嫌違反《刑法》外患罪的「誘敵開戰罪」。

邱志偉說，季麟連除了是領有終生俸的退役上將，同時也是國防部智庫、國防安全研究院的戰略諮詢委員。

邱志偉批評，季麟連如果連台海危機的發生原因，都可以理解為台灣挑釁引起的、是總統誘敵，他根本不該出任國防部智庫的諮詢委員，否則只會誤導國防部戰略判斷，更損傷國軍的形象。

邱志偉說明，根據國防安全研究院的網站顯示，該院組成團隊包含戰略諮詢委員，雖然該頁面上並未明確指出諮委職責，但是諮委多為國軍高階退役將領，國防部也曾經在立法院備詢時說明，戰略諮委是扮演國防、國安議題的諮詢角色。

邱志偉認為，從季麟連參與該活動的行為來看，「顯然其戰略判斷能力是有問題」，即便季麟連現在是國民黨的黃復興黨部主委，但是面對戰爭威脅，軍人的職責就是要捍衛國土，必須要能分輕敵我，判斷力要超出黨派。

邱志偉強調，這些都是國安工作的基本原則，「季麟連如果連這樣的能力都沒有，根本不應出任國防部重要智庫的諮詢委員」。

邱志偉提及，過去季麟連曾經說過「共機不是在領空上飛行就不算是擾台」，敵我關係經常錯亂，當時就已經被外界大力譴責，現在還來說總統涉犯外患罪。

邱志偉表示，台灣和美國的軍事交流非常密切，國防安全研究院是美方重點交流的軍方智庫，更常有國際學人駐點訪問，「季麟連的發言，更恐將會帶給美方及國際學人錯誤印象」。

邱志偉說，國防安全研究院要提供軍事專業意見的智庫，季麟連出任諮詢委員與社會期待不符，更有損傷國防部的形象，建議季麟連應該知所進退。

邱志偉也說，國防部及國防安全研究院更要慎重評估戰略諮詢委員的形象及功能，不要讓台灣的國際形象受損，竟然是從國防部的智庫所引起。