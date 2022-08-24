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碼不碼都有錯？民眾檢舉電視台報殺警嫌疑人畫面馬賽克不當

快訊／台南殺警嫌林信吾抓到了！　清晨4:41新竹落網。（圖／記者陳以昇翻攝）
▲台南殺警嫌林信吾在新竹落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳世昌／台北報導

電視台報導台南殺警案出現大量馬賽克處理畫面，但NCC仍收到觀眾投訴馬賽克不當，有人認為嫌疑人被馬賽克讓大眾無法協助提供訊息，但也有人認為不馬賽克會侵害人權。嫌疑人究竟該不該碼？NCC說，將依程序請專家學者諮詢來認定是否違規。

台南殺警案凶嫌林信吾已在新竹落網，該案引發全台公憤，因案情偵查初期出現另一名「陳姓男子」，一度被認為是嫌犯受媒體與網友高度關注與報導，電視台相關報導有的有馬賽克處理，有的並沒有，NCC因而收到3件申訴，認為電視台在報導這位嫌疑人時的馬賽克處置不當。

▲▼快訊／台南殺警案新進度！最新追捕對象畫面曝光。（圖／民眾提供）
▲台南殺警案「陳姓男子」事後被證實是被誤傳為嫌疑人。（圖／民眾提供）

NCC內容處專門委員陳金霜表示，觀眾對電視台報導「據稱是嫌疑人」有無馬賽克這個部份有不同竟見，有人認為不應該馬賽克，因為看不到長相，民眾就無法協助警方提供訊息；反對者則認為不該馬賽克，事實證明誤報，已侵害到無辜人權益。

針對警方第一時間公布犯嫌為陳姓男子，警方已有說明，因陳男有遭到通緝，且為台南安南區本地人，有地緣關係，警方在秉持著不排除任何可能的情況之下，鎖定其為嫌疑人，但事後陳男也主動投案，在多方比對之下，確定排除他為犯嫌。

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