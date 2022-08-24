不捨台南殺警案　蔡英文要求痛定思痛：當警察執法後盾

▲總統蔡英文昨赴台南探視家屬。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

台南殺警奪槍案，造成2名員警殉職，身兼民進黨主席的總統蔡英文24日在中常會表示，政府要在制度和裝備上，給警察同仁更好的執法後盾，避免憾事再度發生，「應該痛定思痛，該修法的，立即修法；該檢討的，立即檢討」。

蔡英文今天在中常會提出3點聲明，首先發生了令全國人民都不捨、遺憾的台南殺警案後，應該痛定思痛，該修法的，立即修法；該檢討的，立即檢討。她舉例，希望立法院下個會期儘速協商，通過《警械使用條例》修法，另對於外役監標準的檢討，昨天法務部長也宣示，要進行修法。

蔡英文強調，保障警察執法安全，就是保障人民安全，政府要在制度和裝備上，給警察同仁更好的執法後盾，持續、並且快速強化警察執勤安全，避免憾事再度發生。

另對於「數位中介服務法」立法爭議，她首度發表談話表示，目前的社會溝通仍然不足，也表示法案內容有不周延之處，政府目前要做的事情，就是「歸零思考、加強溝通」，和社會各界加強溝通、凝聚共識。

此外，針對民眾遭誘騙至柬埔寨議題，蔡英文表示，政府正全力動員，集結跨部會的力量，持續透過各種管道，加速救回受騙的國人，更重要的是，政府要堅定掃蕩這些不法組織，並且要讓主事者，受到最嚴厲的制裁，希望大家大力支持第一線進行救援工作的外交人員跟警察人員。

蔡英文致詞全文如下：

各位中常委，大家午安。

民進黨是執政黨，人民對我們期待很深，所以對於整體施政，我們無時無刻都要兢兢業業、隨時檢討。

好的政策，我們要落實執行。對於不足的政策，要加速修法。對於溝通還不夠完善、不夠全面的政策，就應該要加強溝通。

最近，有三件事情，我們都要檢討警惕：

第一、前天，發生了令全國人民都不捨、遺憾的台南殺警案。除了在最短的時間，抓到嫌犯落網，我們更應該要做的，就是痛定思痛，該修法的，立即修法；該檢討的，立即檢討。

像是《警械使用條例》，已經在立法院，在下個會期，我們希望儘速協商、加速通過。

關於外役監標準的檢討，昨天法務部長也宣示，要進行修法，我看到黨團也表示，將會跟行政部門密切配合，列入優先法案。

保障警察執法安全，就是保障人民安全。我們要在制度和裝備上，給警察同仁更好的執法後盾，持續、並且快速強化警察執勤安全，避免憾事再度發生。

第二件事，關於「數位中介服務法」草案，我們也看到社會各界有許多擔憂及討論。

會有這些擔憂出現，除了表示目前的社會溝通仍然不足，也表示法案內容有不周延之處。在台灣，任何的議題，任何的法案，都可以公開討論，這就是民主的台灣，就是言論自由。

蘇貞昌院長已經對外表示，沒有足夠共識的法案，行政院不會支持繼續推動。所以，我們目前要做的事情，就是「歸零思考、加強溝通」，和社會各界加強溝通，凝聚共識。

我也要強調，言論自由是憲法賦予人民的權利，也是民主社會的基石。捍衛言論自由，就是民進黨堅定不移的立場。

第三件事，對於柬埔寨的事件，關於黑幫透過詐騙集團，從事跨國人口販運，政府也正全力動員，集結跨部會的力量，持續透過各種管道，加速救回受騙的國人。

更重要的是，我們要堅定掃蕩這些不法組織，並且要讓主事者，受到最嚴厲的制裁。我也希望大家，大力支持第一線進行救援工作的外交人員跟警察人員。

在此，我要肯定我們伍麗華委員，默默奔走，已經救援二十名國人，陸續安全返回台灣。

最後，我要再次提醒各位，針對我們的施政，任何不足的地方，都要即時提醒、確實檢討、加速改善、積極回應，才能夠不辜負民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的這塊招牌。