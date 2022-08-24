台南2警殉職！朱立倫批「外役監管理鬆散」　要求黨團追究到底

▲國民黨中常會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台南殺警案引發社會譁然，國民黨主席朱立倫今（24日）在中常會上表示，從2019年至今，已發生3起殺警事件，警察工時長、警械使用又這麼嚴格，政府一直沒有積極作為，直批政府只會「今天公祭、明天忘記」，沒有真正檢討改善。呼籲總統、行政院一定要為此負起責任，保護每一位辛苦的警察同仁。

台南22日發生震驚社會的殺警事件，27歲員警曹瑞傑及36歲凃明誠在追緝通緝犯時遭到攻擊，2人都受到嚴重刀傷，緊急送醫搶救仍宣告不治，雙雙不幸殉職。

朱立倫指出，國民黨不斷強調支持警方維護治安的決心，但從2019年至今已經有3起殺警事件，警察工時長，工作條件又辛苦，在槍械使用上又被嚴格規範，而政府對此一向沒有積極作為，只會「今天公祭明天忘記」，沒有真正檢討改善。

朱立倫再次呼籲總統、行政院，一定要為此負起責任，保護每一位辛苦的警察同仁。

朱立倫提到，目前宣布死刑定讞的囚犯中，有3名是因為殺警被判刑，但其中甚至有一位死囚長達20年沒有執行死刑，這是社會大眾所無法接受的。

朱立倫轟，外役監囚犯逾假未歸，「這不是逃亡，什麼才是逃亡？」，到底什麼樣的管理，會造成如此鬆散的情況，希望國民黨立法院黨團一定要追究到底，才能對得起每一位辛苦的警察同仁。

