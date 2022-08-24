估下週二單日破3萬例！王必勝：這波高峰在9月中下旬

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨（23）說明疫情趨勢。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前預估下一波本土疫情將在近期爆發，指揮官王必勝今也直言，這週開始有上升現象，根據目前內部模型推估，下一波疫情高峰點應該會在9月下旬。

針對本土疫情走向，王必勝說，的確疫情在這週開始很明確的向上，根據內部的模型推估的話，這波疫情高峰時間點會再9月中下旬，現在推估都是隨著每周資料去做，之後會再去修正模型跟預測。

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由於本土疫情將再度升溫，王必勝今也提醒，要特別保護脆弱族群，包括高齡長者和兒童，除了維持現行住宿式長照機構快篩和給藥，另外也要加強社區65歲以上民眾症狀篩檢及確診給藥、鼓勵兒童施打疫苗，維持確診兒童就醫順暢。

而在民眾配合方面，需要注意四大點，第一是長者幼兒應依照建議施打疫苗，第二是未施打疫苗的長者幼兒，盡量減少出入人潮眾多場合，也要避免到餐廳共餐，第三長者幼兒的照顧者，在接觸前必須確實洗手清潔，適時戴口罩，第四則是長者幼兒有明顯症狀應盡快協助就醫。

▲疫情可能增溫，指揮中心籲高齡及兒童族群配合防疫措施。（圖／指揮中心提供）



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