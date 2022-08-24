　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

估下週二單日破3萬例！王必勝：這波高峰在9月中下旬

▲▼8/22中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨（23）說明疫情趨勢。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前預估下一波本土疫情將在近期爆發，指揮官王必勝今也直言，這週開始有上升現象，根據目前內部模型推估，下一波疫情高峰點應該會在9月下旬。

針對本土疫情走向，王必勝說，的確疫情在這週開始很明確的向上，根據內部的模型推估的話，這波疫情高峰時間點會再9月中下旬，現在推估都是隨著每周資料去做，之後會再去修正模型跟預測。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於本土疫情將再度升溫，王必勝今也提醒，要特別保護脆弱族群，包括高齡長者和兒童，除了維持現行住宿式長照機構快篩和給藥，另外也要加強社區65歲以上民眾症狀篩檢及確診給藥、鼓勵兒童施打疫苗，維持確診兒童就醫順暢。

而在民眾配合方面，需要注意四大點，第一是長者幼兒應依照建議施打疫苗，第二是未施打疫苗的長者幼兒，盡量減少出入人潮眾多場合，也要避免到餐廳共餐，第三長者幼兒的照顧者，在接觸前必須確實洗手清潔，適時戴口罩，第四則是長者幼兒有明顯症狀應盡快協助就醫。

▲▼8/24保護高齡及兒童族群 民眾配合及相關措施。（圖／指揮中心提供）

▲疫情可能增溫，指揮中心籲高齡及兒童族群配合防疫措施。（圖／指揮中心提供）
  

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►水冷+冰晶！移動式水冷氣「風量強大，有感5公尺」只要$1990！

►秒變型男！GIBBON休閒西裝2000元有找　CP值爆高

ET快訊
短褲女想走後門...公車司機「前門對準她」　遭嗆：不想工作了
快訊／臉書大秀逗！　網崩潰刷一排：一堆廢圖
快訊／豪雨彈猛烈！　5縣市豪大雨特報
獨／絕命視角重返殺警現場！警車閃子彈撞墳墓　林信吾酒瓶到處丟
《超偶》總決賽只給9分！　黃國倫淚「還給欠艾成的10分」
還原艾成生前最後一夜　喊賺大錢「不想王瞳拍戲辛苦」
艾成《對你愛不完》最後演出曝光！　王瞳台下淚崩尖叫
快訊／「中介法」遭批箝制言論自由　蔡英文首發聲
快訊／劍潭捷運站搶案！　女車主遭搶包包驚嚇

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆嬰幼童BNT疫苗8／27到貨　大型接種站、合約院所同步開打

中共無人機「拍金門2兵站崗照」　看傻表情超清晰！網：有夠丟臉

快訊／臉書大秀逗！　網崩潰刷一排：一堆廢圖

快訊／豪雨彈猛烈！雨區擴大　5縣市豪大雨特報「警戒區出爐」

台南27家必比登「美食地址」大公開！網哀號：又少幾間可以吃的店

莫德納次世代疫苗「要補件」拚下週一前再審　估最快10月才能到貨

【廣編】電通攜手Z世代青年、知名品牌與社會企業　共同翻轉剩食議題

警搏鬥歹徒命危...同袍冷酷1句「他必須死」！她聽內幕震撼：很殘酷

估下週二單日破3萬例！王必勝：這波高峰在9月中下旬

病房被貼「黃色長符咒」　他怕爆：待2天完全沒發現！真相神轉

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

林信吾劫超商7千元逃亡 搭客運被逮子彈已上膛

祖雄「廚房激情喇舌」烏克蘭女友　她「雙腿夾緊腰」..下秒猛K人XD

台南勇警殉職家屬返現場招魂　凃家淚喊回家了曹員嬤疑起乩

遊客忘拔鑰匙！機車遭竊　台南2警尋車...慘遭刺殺亡

李亞萍崩潰痛哭：綺綺，媽媽好想妳　很想再抱抱她..「真的放不下」

基隆嬰幼童BNT疫苗8／27到貨　大型接種站、合約院所同步開打

中共無人機「拍金門2兵站崗照」　看傻表情超清晰！網：有夠丟臉

快訊／臉書大秀逗！　網崩潰刷一排：一堆廢圖

快訊／豪雨彈猛烈！雨區擴大　5縣市豪大雨特報「警戒區出爐」

台南27家必比登「美食地址」大公開！網哀號：又少幾間可以吃的店

莫德納次世代疫苗「要補件」拚下週一前再審　估最快10月才能到貨

【廣編】電通攜手Z世代青年、知名品牌與社會企業　共同翻轉剩食議題

警搏鬥歹徒命危...同袍冷酷1句「他必須死」！她聽內幕震撼：很殘酷

估下週二單日破3萬例！王必勝：這波高峰在9月中下旬

病房被貼「黃色長符咒」　他怕爆：待2天完全沒發現！真相神轉

臉書大秀逗！「被外國人洗版」還滑不完　他一看好友推薦更傻眼

焦凡凡一看「婁峻碩手機私照」狂冒問號：怎辦！男友視角幾乎只有1共同點

劉建國提農業政策白皮書　大喊：農民多賺20萬每年出國玩

基隆嬰幼童BNT疫苗8／27到貨　大型接種站、合約院所同步開打

2警查贓車殉職「丟車女天壇收驚」　為暖警祈福...果真火速破案

全場嚇傻！艾成弟「長相神複製」獻唱　大姊淚悼：他是一家人驕傲

外役監逾期未歸不算逃獄？　柯文哲：都是話術！跟「停電非缺電」相同

散步突然聽到巨吼！女回頭被「野生大熊」撲倒撕咬　2寵物犬救命

苗栗魔法莊園深夜大火　地勢偏遠難灌救！狂燒至隔天清晨

逛市集瞥見「毛孩專屬大鐵桶」　她細讀字條4字感動讚：貼心店家

阿公嬰兒抱貓孫嗨搖哄睡　牠臭臉眼神死：玩夠沒？

生活熱門新聞

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

廖老大認了「甘蔗青茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

從小記者做到中視董事長　美魔女「成敗都是韓國瑜」

大膽用槍　他開槍慘吃6年官司

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

馬鞍逼近紫爆豪雨！2天降雨時程曝

好市多奧男女！　選水蜜桃「狂捏還摔落」

蝎虎開眼轉中颱！「馬鞍今最近」2縣市豪雨

鬼門要關了！10禁忌一次看　別說「這2字」

要秋涼了　首波鋒面「全台降溫」時間出爐

砲友轉正挨轟「帶壞小孩」　正妹公開試車原因

成功救援　7台人從柬埔寨返國

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

江宏傑離婚1年「夜奔男密友家」全被拍！

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

廖老大認了「甘蔗青茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

艾成傳給王瞳「最後1訊息」曝！她反覆看失魂7天

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

王瞳暴瘦現身追思會！「一身白衣」送別艾成

奧迪女拒檢害閨蜜遭擊斃　警「用槍合法」不起訴

助理主持「怨聲傳黃子佼耳裡」合作破裂

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

送別艾成《新兵日記》全到了！

《女兵日記》楊晴爆「假戲真做人夫羅平」！

林信吾殺警！廢死聯盟深夜發聲了

「甜美台妹」被騙去柬埔寨：業績差就被賣當娼妓

林依晨疑意外曝光「女兒正面照」

更多

最夯影音

更多
台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網
張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面