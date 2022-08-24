汐止殺警兇嫌判死未伏法！「養壞人13年」氣炸PTT：能不繳稅嗎

▲17年前殺警案凶嫌判死，但至今未執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台南殺警案一出，喚起過去塵封記憶，就有人想起17年前一樁「汐止殺警案」，當年30歲的員警洪重男在巡簽時，遭歹徒王柏忠、王柏英兄弟持刀襲擊、砍15刀奪命。不過，案發至今，王柏英死刑定讞卻尚未執行，讓網友紛紛嘆氣，「真的養了不少壞人」、「可以不繳稅嗎？」

本站23日報導《汐止殺警案17年惡徒未伏法 殉職警洪重男爸媽淚崩：這樣保護壞人》，洪重男是家中獨子，雖然在台北工作，但只要休假一定回到彰化二林老家探視老父母。2005年4月10日下午13時，洪警擔服轄區金融機構巡守勤務，與同事分乘警用機車，行經汐止市農會白雲辦事處後門，巡簽時突遭歹徒王姓兄弟騎機車持刀襲擊，肺部及右頸動脈受猛刺，失血過多送醫不治，遇害時年僅30歲。

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▲汐止殉職警洪重男父母。（圖／記者唐詠絮翻攝）

2009年3月13日，最高法院依強盜殺人罪判處王柏英死刑、王柏忠無期徒刑定讞；2017年王柏英聲請再審及停止刑罰執行抗告，最高法院裁定駁回，只是判死刑過了13年，至今尚未執行。洪母23日受訪時就表示，聽到行政院官員說抓到嫌犯就要判死，就不禁落淚，因為王姓兄弟還在讓政府養，「攏是我們繳稅金養，到現在還在活，唉！我們百姓沒辦法，只能任由政府處理，壞人至今還沒執行，還要用百姓的血汗錢去養，沒天理。」

汐止殺警案被翻出，看到歹徒明明已判死刑卻尚未執行，PTT網友們紛紛直嘆，「這個真的該槍斃了」、「夜店殺警案也只有判8年」、「胸穿到背，這要多大力？超噁」、「是納稅人在養，真可惡」、「留這種幹嘛？還不停上訴」、「都判死刑了是要拖多久」、「沒錢沒勢只能自立自強」、「每次路過這個案發現場，都會想起這個慘案。」

還有人猛酸，「安全網大成功」、「這種該判死的過得比街友還爽」、「台灣人真好騙」、「當初還在那邊把執行死刑的羅瑩雪罵個半死」、「兇手封存30年就沒問題囉」、「台灣人權第一，判死不用執行，讚啦」、「先抄個佛經再說」、「今天公祭，明天……」、「死刑確定不執行真的智障。」