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社會 社會焦點 保障人權

獨／絕命視角重返殺警現場！警車閃子彈撞墳墓　林信吾酒瓶到處丟

記者黃彥傑、陳以昇、林冠吟／台南報導

台南二分局民權派出所員警凃明誠、曹瑞傑22日獲報民眾機車失竊，沿著竊賊軌跡來到台江大道與北汕尾三路的公墓時，雙雙遭外役監逃犯林信吾割喉殺害，震驚台灣社會。林信吾愛喝酒，當天被凃明誠發現時也正在喝酒，如今事發地點還殘留當時的酒瓶，《東森新媒體ETtoday》也帶您以第一視角，重回凃、曹2人當天獲報從派出所出發後，卻步步走向死亡的行徑軌跡。

▲▼重返殺警現場，林信吾躲草叢堆裡喝酒，持刀殘忍殺警。（圖／記者黃彥傑攝）

▲重返殺警現場，林信吾躲草叢堆裡喝酒，持刀殘忍殺死2警。（圖／記者黃彥傑攝）

《東森新媒體ETtoday》記者從民權派出所出發，沿著2名殉職警當天獲報前往台江大道與北汕尾三路附近的行經軌跡，發現2警從派出所到事發公墓，路程約11公里，開車時間約23分鐘。

▲▼重返殺警現場，林信吾躲草叢堆裡喝酒，持刀殘忍殺警。（圖／記者黃彥傑攝）

▲從民權派出所出發至事發公墓路程約11公里，開車時間約23分鐘。（圖／記者黃彥傑攝）

林信吾自明德外役監脫逃後，便過著遊民般的生活，多在人煙稀少的公墓荒地遊蕩；且他愛喝酒，就算成為逃犯也無法捨棄酒精，事發當天他被凃明誠尋獲時，也還在喝，未料疑因不願回到監獄而殘忍持刀將凃明誠殺害。凃明誠的頸動脈更當場被林信吾割破，血液瞬間大量噴出，但涂明誠仍奮勇抵抗至倒下那一刻。

▲▼重返殺警現場，林信吾躲草叢堆裡喝酒，持刀殘忍殺警。（圖／記者黃彥傑攝）

▲重返殺警現場，林信吾躲草叢堆裡喝酒，草叢裡還留有林信吾留下的酒瓶。（圖／記者黃彥傑攝）

事發第3天，記者重回現場觀察員警遇襲時的現場，草叢裡還可以看見林信吾當時所留下的酒瓶，而地上還留著一攤深色血漬，血漬一路蜿蜒細細蔓延進一旁的草叢，直到與草叢融為一體，再也看不出痕跡，顯見當時遇害員警大量失血，卻仍英勇奮力掙扎的狀況。

▲▼重返殺警現場，林信吾躲草叢堆裡喝酒，持刀殘忍殺警。（圖／記者黃彥傑攝）

▲重返殺警現場，地上還留有血跡，血漬一路蜿蜒曼進路旁的草叢，直到看不見痕跡。（圖／記者黃彥傑攝）

林信吾先將凃明誠殺害後，一旁搜索的曹瑞傑也察覺異樣，一前往察看就驚見凃明誠遭林信吾挾持且全身是血，而林信吾手上更握著從凃身上搶來的警槍，他當機立斷駕駛警車朝林信吾撞去，但早已殺紅眼的林信吾卻持槍朝曹瑞傑猛開，沒有領配槍彈的曹瑞傑為閃避子彈，警車也因此失控衝進草叢並撞上墓碑。而最終沒有槍枝可以還擊的曹瑞傑，也遭到林信吾慘忍殺害，身中38刀，魂斷公墓荒地。

▲▼重返殺警現場，林信吾躲草叢堆裡喝酒，持刀殘忍殺警。（圖／記者黃彥傑攝）

▲曹瑞傑見凃明誠遭林信吾挾持，當機立斷駕車往林信吾撞去，警車因此卡上墓碑。（圖／記者黃彥傑攝）

殘殺2警的林信吾，事後騎著偷來的機車，冷眼看著躺在地上奄奄一息的2人，並拿走凃明誠的配槍，一路製造斷點，先將贓車棄置在土城高中後，接連頻換9種交通工具，還在22日深夜11時許持槍前往新營便利商店搶劫，得手7000元後再搭車南下高雄，轉搭乘和欣客運準備前往新竹，不過他的行跡卻早被警方掌握，才剛下車就遭蜂湧而上的警方團團圍住逮捕，結束17小時、280公里的逃亡。

事後警方也抵達現場採證，將卡在墓碑上的警車拖回，以進行進一步採證，並發現警車上留有4道明顯彈痕，而拖車將警車拖回時，警車底盤下的護殼也因此脫落留在原地，留下兩道長長的拖車痕跡，從而窺見當時2人搏命試圖制服林信吾的慘烈狀況。

▲▼重返殺警現場，林信吾躲草叢堆裡喝酒，持刀殘忍殺警。（圖／記者黃彥傑攝）

▲警車底盤的護殼被卡車拖離時，掉落留在原地。（圖／記者黃彥傑攝）

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