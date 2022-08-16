《九天》廟會大戲8／20前進鹿港　參山處送600張消費抵用券

▲「九天民俗技藝團」8/20在鹿港公會堂前演出廟會陣頭大戲。（圖／參山國家風景管理處提供）

記者唐詠絮／彰化報導

參山國家風景區管理處推動中彰觀光圈文化旅遊，將於8月20日與立委陳秀寳服務處共同邀請「九天民俗技藝團」，在鹿港公會堂前廣場演出「氣吞天下」、「官將首」、「電音三太子」、「尬陣」、「御天戰鼓」等廟會陣頭精彩大戲，民眾只要在現場打卡分享就可獲得100元消費抵用券，參山處將送出600張讓民眾換購伴手禮。

參山處長曹忠猷表示，鹿港記載了台灣繁華風貌和歷史縮影，「九天民俗技藝團長年致力推展傳統藝術文化創新與傳承，此次演出的本次特別創作廟會劇場的演出形式，復刻男女老少趕廟會、看陣頭盛況，營造傳統廟會的熱鬧氛圍，喚醒台灣人共同的鮮明記憶。

▲「九天民俗技藝團」8/20在鹿港公會堂前演出廟會陣頭大戲。（圖／參山國家風景管理處提供）

現場市集活動將提早從上午10點開始，包括喔熊聯名伴手禮、稻香客家美食、蜜友冰棒等十多個攤位可逛可買，民眾只要到活動服務台，在參山粉絲專頁指定貼文打卡分享，當場就可獲得100元消費抵用券，每個臉書帳號都可換一張，可現場折抵市集消費；《九天》廟會精彩大戲將於下午4點開鑼上演，包括「氣吞天下」、「官將首」、「電音三太子」、「尬陣」、「御天戰鼓」等五段精彩好戲。

曹忠猷說，為炒熱廟會氣氛，開演前半小時將贈送竹竹苗及中彰觀光圈伴手禮福袋給提早到場的大小朋友。同時呼籲，前來觀賞的遊客務必配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定，全程配戴口罩，共同落實防疫措施，放鬆享受精彩的藝文活動。