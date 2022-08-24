孫子的生父是爺爺！　DNA揭殘酷真相「老農卻笑了」

▲大陸DNA鑑定師鄧亞軍從業近20年，見過無數讓人意想不到的故事。（圖／翻攝自搜狐新聞）

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大陸DNA鑑定師鄧亞軍從業近20年，見過無數讓人意想不到的故事，無數家庭在其鑑定結果下破碎，她也因此遭到了很多謾罵和侮辱。上個世紀90年代，對岸的科學發展才剛剛起步，對大部分人來說，法醫都是一個極其冷門的專業，但鄧亞軍毅然決然投入法醫專業，並利用自己的專業知識幫助警方破獲了很多案件。

《搜狐新聞》報導，鄧亞軍雖然有著極強的工作能力，但是作為法醫，她經常出入現場，面對惡劣殘忍的犯罪時，身為女性的她，仍然存在很多不便。經過深思熟慮，鄧亞軍決定擔任DNA鑑定師，成為大陸第一代DNA方面的專家，而這份特殊的工作也讓她見到了很多虛偽的感情，及人性的貪婪和殘酷。

某天，鄧亞軍在鑑定中心見到了一家五口共同來鑑定的場景。需要做鑑定的是爺爺、兒子和孫子，老人年輕時家裡很窮，所以家中就為他娶了個殘疾人做妻子。結果妻子生下的2個孩子都存在智力問題，孫子出生後卻是正常人，外面的人都說孫子是兒媳和爺爺生下的，於是一家人決定進行DNA親子鑑定。

鄧亞軍為他們分別提取了樣本，隨後進行了檢測。最終結果顯示，孩子的母親的確是家中的兒媳，但是孩子的父親卻並不是老人的兒子，而是老人自己。諷刺的是，老人剛剛來到鑑定中心時，說自己是被流言蜚語所逼迫，無奈之下才來做鑑定的，如今看來這一切不過都是他的偽裝。

更誇張的是，聽到孫子是自己的兒子，老人臉上沒有絲毫的羞愧，反而露出了笑意，似乎是為自己如此大年紀還能生下健康的兒子而感到慶幸。這段故事讓鄧亞軍看到了人性的陰暗和醜陋，如此老實的一位農民，卻是不顧道德亂倫的罪魁禍首，在真相面前也許人性不值一提。

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