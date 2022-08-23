　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

資源匱乏想學習不敢說　弱勢孩子翻轉未來需要你

▲▼小舵手啟航助學計畫助弱勢孩童探索天賦。（圖／兒福聯盟提供）

▲弱勢孩子往往因學習資源不足難以展現潛能，兒福聯盟小舵手啟航助學計畫服務幫助孩子發揮天賦，開拓人生新視野。（圖／兒福聯盟提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

每個人都有屬於自己的天賦，能在人生道路上發光，但弱勢家庭的孩子可能因為學習資源不足而難以展現潛能，課外學習更是孩子心中奢侈的願望。兒福聯盟18年來透過小舵手啟航助學計畫服務，提供弱勢家庭兒童少年培養第二專長提供未來生涯更多元的選擇，分析成效後發現，這些受助孩子明顯變得更有自信、更正向，因此需要更多善心人士加入送愛行列，給予孩子翻轉未來的力量。

▲▼小舵手啟航助學計畫助弱勢孩童探索天賦。（圖／兒福聯盟提供）

▲熱愛長笛的落落，只有單親爸爸辛苦養豬的收入養家難以支付她的夢想經費。

暑假之初，兒福聯盟邀請了韋禮安鼓勵不放棄音樂學習之路的弱勢孩子。一位是熱愛長笛的落落，從小學就跟著社團老師學習，甚至會主動上網搜尋樂譜抄寫在月曆紙背面努力練習，然而家中只有單親爸爸辛苦養豬的收入照顧全家溫飽，沒有餘力支付落落的才藝費用，所幸在學校老師鼓勵及社工協助溝通下，最後才讓爸爸改變想法，同意落落加入小舵手計畫，支持女兒在音樂世界裡圓夢。

▲▼小舵手啟航助學計畫助弱勢孩童探索天賦。（圖／兒福聯盟提供）

▲與嘎嘎相依為命的媽媽因為身體不好只能打零工，但音樂卻是母女倆的生活動力。

另一位是17歲的嘎嘎，雖然上高中後才開始接觸吉他，聽著她的演奏成為媽媽的生活動力，和嘎嘎相依為命的媽媽因身體不好只能靠打臨工和領取補助維持家計，而乖巧體貼的嘎嘎也努力維持學業成績，希望透過爭取獎學金來貼補家用。音樂對嘎嘎來說，是繁重課業之外的放鬆管道，也是增加母女情感交流。

▲▼小舵手啟航助學計畫助弱勢孩童探索天賦。（圖／兒福聯盟提供）

▲弱勢孩子特別珍惜難得的學習資源，積極學習獲得成就感，無形中也提升了自信。

聽聞孩子們的生命故事，韋禮安慶幸自己在學習音樂的路上未曾遇到這麼多困難，也被她們對音樂的熱情所打動。韋禮安說：「我也要鼓勵一些因為家境狀況目前生活比較辛苦的孩子們，不要輕易放棄夢想未來的機會，找到自己的興趣、熱情所在，我想社會還是充滿愛心，像是兒福聯盟與我都會一起支持大家走下去」。

▲▼小舵手啟航助學計畫助弱勢孩童探索天賦。（圖／兒福聯盟提供）

▲韋禮安被孩子的故事及音樂熱情感動，呼籲大家加入資助行列，給孩子們多元學習的機會。

兒福聯盟認為：「每一次學習，都是弱勢孩子改變未來的機會」，因此發起為弱勢家庭孩子提供校外才藝補助的機會，目前小舵手助學計畫主要分為音樂、藝術、體育等3大類型，透過社工定期訪視評估長期資助孩子的學習之路。兒童聯盟進一步分析小舵手們學習的成效後說明：「我們驚喜地發現學習3年以上的孩子們自尊心顯著進步、擴展了生活圈、更享受學才藝的樂趣，原本只有58.2%的孩子覺得自己有優點，進步上升到75%。顯見透過多元課程找尋興趣及專長的資助，可以讓這些原本生活中只有貧窮、功課不好、跟不上別人…等等負向經驗的孩子們，能在掌聲中找到自信與成就感。

▲▼小舵手啟航助學計畫助弱勢孩童探索天賦。（圖／兒福聯盟提供）

▲正規課業學習之餘，探索興趣學才藝能提升弱勢孩子的正向力，建立自信翻轉未來。

一般家庭的孩子可恣意探索興趣學習才藝，然而弱勢家庭的孩子雖然選擇不多，卻更願意投入大量的時間與心力充實自己，只要給孩子們機會，他們都會格外珍惜並且竭盡全力的學習，因此呼籲民眾發揮愛心，一同加入小舵手啟航助學計畫的贊助行列，陪伴孩子體驗自己的轉變、建立自信，為他們開啟一扇探索人生的窗。

ET快訊
台南2警殉職「驚見名字好熟悉」　他找出紅色1物噴淚：一路好走
獨／艾成墜樓案外案！　社區控王瞳友人硬闖搬家爆衝突
快訊／「1300元國旅補助」9／8截止！　優惠房間數即將用完
張菲送別余苑綺「是解脫」　現身靈堂悲嘆：再撐下去太痛苦
「3殺警死囚」兇殘過程曝！廢死聯盟救1人...他狠爆頭17年
不到1小時就被掌握！林信吾南下高雄搭客運反露餡　警都不敢睡了
快訊／國1北上220K「3車追撞」　回堵8公里

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

資源匱乏想學習不敢說　弱勢孩子翻轉未來需要你

天使心家族國際論壇　探討身心障礙家庭需求

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

囂張哥拿別人帽子擦手被勸　推倒車掏30萬元狂甩：我賠

去玩拉霸！4人堅飛柬埔寨　見航警笑稱：遇壞人跟他拚

台南2警被殺！徐國勇下令緝兇　「遇有反抗就用槍械絕不客氣」

資源匱乏想學習不敢說　弱勢孩子翻轉未來需要你

天使心家族國際論壇　探討身心障礙家庭需求

台南4家「無名」美食入選米其林必比登　官方釋出詳細地址

建設處代處長自首咬出林姿妙母女　宜檢求處免刑

Junior被女星巴掌打飛「轉圈倒地」　10年後陰影再現：永遠記得！

新冠攜猴痘、小兒麻痺合力夾攻！美公衛人力緊繃　今秋將迎疫情風暴

房屋裝修必放「這3物」！專家曝：會催旺家運　越住越有錢

曾俊欣登ATP官網專文　獲讚「正在崛起亞洲新星」

貝魯特港糧倉被燒垮「粉碎瞬間」畫面曝光　恐怖火舌沙塵竄天

人妻和小王買凶殺夫　3殺手綁架綠帽夫卻「變成好友」還一起跑趴

安溥歷經婚變「看淡世間」 自揭轉念心路歷程

中華女排亞洲盃五局大戰逆轉擊敗澳洲　明天再碰泰國

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

公益熱門新聞

弱勢孩子翻轉未來需要你

天使心家族　探討身障家庭需求

愛爾麗集團總裁常如山重返「老東家」

王令麟勉更生人在東森安心就業

戒治所家庭日　爸爸的眼淚助浪子回頭

禾寶集團捐贈台大醫院接駁巴士

花王台灣貼心應援新北偏鄉學童月經平權

東森正能量　王令麟助更生人重新站起來

東森爸爸王令麟獲華人公益節表揚

體貼候診苦！東森捐三總防疫帳篷

怡和餐飲獲「永續發展目標行動獎」　關懷社會不落後

公益衝第一王令麟捐4校防疫隔板

疫情影響社福募款　君綺醫美捐助泡泡龍協會

男孩子不准哭！扭曲性別觀釀情殺

更多熱門

相關新聞

照護沿海弱勢家庭　台塑與雲林紅十字會攜手送暖

照護沿海弱勢家庭　台塑與雲林紅十字會攜手送暖

自古以來，中秋節月圓人團圓的盼念總是讓人們期待，隨著社會高齡化，老年人口及因疫情衝擊下所產生的弱勢家庭，為了張羅三餐而努力著卻沖淡了秋節暖意。台塑企業的台塑石化、台灣塑膠工業、南亞塑膠、台灣化學纖維等公司共同捐贈麥寮廠區鄰近七鄉1330戶低收入戶家庭關懷慰問金及禮盒。

天使心家族　探討身障家庭需求

天使心家族　探討身障家庭需求

捐物資搶救廚佛Fred還差205Kg

捐物資搶救廚佛Fred還差205Kg

當社工遇上智能障礙小爸媽　生小孩行不行

當社工遇上智能障礙小爸媽　生小孩行不行

「募剩食」兩天成功募集250公斤

「募剩食」兩天成功募集250公斤

關鍵字：

公益愛心雲兒福聯盟小舵手啟航助學計畫弱勢家庭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂「突起乩」！哥喊：你放心

即／陳偉捷嚇到投案了　台南殺警案重大進展

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

崩潰！foodpanda「平台餐廳全關閉」　

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

方仰寧還原殺警經過　辣椒水讓歹徒更瘋狂

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

林信吾微笑殺2警「奪命9秒」還原　警方回應了

當1天重案嫌犯！他PO文「凹蠻要有限度」留言炸了

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

即／台南殺警案傳「陳偉捷投案」　警方回應

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面