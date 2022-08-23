資源匱乏想學習不敢說　弱勢孩子翻轉未來需要你

▲弱勢孩子往往因學習資源不足難以展現潛能，兒福聯盟小舵手啟航助學計畫服務幫助孩子發揮天賦，開拓人生新視野。（圖／兒福聯盟提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

每個人都有屬於自己的天賦，能在人生道路上發光，但弱勢家庭的孩子可能因為學習資源不足而難以展現潛能，課外學習更是孩子心中奢侈的願望。兒福聯盟18年來透過小舵手啟航助學計畫服務，提供弱勢家庭兒童少年培養第二專長提供未來生涯更多元的選擇，分析成效後發現，這些受助孩子明顯變得更有自信、更正向，因此需要更多善心人士加入送愛行列，給予孩子翻轉未來的力量。

▲熱愛長笛的落落，只有單親爸爸辛苦養豬的收入養家難以支付她的夢想經費。

暑假之初，兒福聯盟邀請了韋禮安鼓勵不放棄音樂學習之路的弱勢孩子。一位是熱愛長笛的落落，從小學就跟著社團老師學習，甚至會主動上網搜尋樂譜抄寫在月曆紙背面努力練習，然而家中只有單親爸爸辛苦養豬的收入照顧全家溫飽，沒有餘力支付落落的才藝費用，所幸在學校老師鼓勵及社工協助溝通下，最後才讓爸爸改變想法，同意落落加入小舵手計畫，支持女兒在音樂世界裡圓夢。

▲與嘎嘎相依為命的媽媽因為身體不好只能打零工，但音樂卻是母女倆的生活動力。

另一位是17歲的嘎嘎，雖然上高中後才開始接觸吉他，聽著她的演奏成為媽媽的生活動力，和嘎嘎相依為命的媽媽因身體不好只能靠打臨工和領取補助維持家計，而乖巧體貼的嘎嘎也努力維持學業成績，希望透過爭取獎學金來貼補家用。音樂對嘎嘎來說，是繁重課業之外的放鬆管道，也是增加母女情感交流。

▲弱勢孩子特別珍惜難得的學習資源，積極學習獲得成就感，無形中也提升了自信。

聽聞孩子們的生命故事，韋禮安慶幸自己在學習音樂的路上未曾遇到這麼多困難，也被她們對音樂的熱情所打動。韋禮安說：「我也要鼓勵一些因為家境狀況目前生活比較辛苦的孩子們，不要輕易放棄夢想未來的機會，找到自己的興趣、熱情所在，我想社會還是充滿愛心，像是兒福聯盟與我都會一起支持大家走下去」。

▲韋禮安被孩子的故事及音樂熱情感動，呼籲大家加入資助行列，給孩子們多元學習的機會。

兒福聯盟認為：「每一次學習，都是弱勢孩子改變未來的機會」，因此發起為弱勢家庭孩子提供校外才藝補助的機會，目前小舵手助學計畫主要分為音樂、藝術、體育等3大類型，透過社工定期訪視評估長期資助孩子的學習之路。兒童聯盟進一步分析小舵手們學習的成效後說明：「我們驚喜地發現學習3年以上的孩子們自尊心顯著進步、擴展了生活圈、更享受學才藝的樂趣，原本只有58.2%的孩子覺得自己有優點，進步上升到75%。顯見透過多元課程找尋興趣及專長的資助，可以讓這些原本生活中只有貧窮、功課不好、跟不上別人…等等負向經驗的孩子們，能在掌聲中找到自信與成就感。

▲正規課業學習之餘，探索興趣學才藝能提升弱勢孩子的正向力，建立自信翻轉未來。

一般家庭的孩子可恣意探索興趣學習才藝，然而弱勢家庭的孩子雖然選擇不多，卻更願意投入大量的時間與心力充實自己，只要給孩子們機會，他們都會格外珍惜並且竭盡全力的學習，因此呼籲民眾發揮愛心，一同加入小舵手啟航助學計畫的贊助行列，陪伴孩子體驗自己的轉變、建立自信，為他們開啟一扇探索人生的窗。