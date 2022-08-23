王令麟捐1200萬培育護理人員　助花蓮門諾醫院偏鄉醫療

▲東森集團總裁王令麟（左5）決定贊助由門諾醫院總執行長張文信（右5）推動的「東部護理人員培育計畫」專案計畫，5年總計1200萬元的獎助學金，期盼為花蓮偏鄉地區留住護理人力。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

身處在醫療資源充沛的城市，可能很難想像在花東偏鄉，原本就資源稀缺，這些年更因護理師工作繁忙、壓力大加上少子化影響，導致護理人員招募不易。尤其對於深耕花蓮74年，長年堅持進入部落社區服務的門諾醫院來說，更急需填補護理人力的缺口。門諾醫院致力於偏鄉醫療與公益的理念，恰與東森集團總裁王令麟多年以來對偏鄉部落、孩童的照顧不謀而合，今（8/23）王令麟宣布大力贊助門諾醫院「東部護理人員培育獎助學金」專案計劃5年1,200萬元，期盼拋磚引玉，促使社會再次重視偏鄉護理人力的短缺問題。

▲王令麟坦言自己自掏腰包做公益，從沒想過有天能帶動許多會員跟著一起慷慨解囊，因此現在只要遇到理念一致的項目，「有需要我們就來幫忙！」聽聞門諾醫院「東部護理人員培育獎助學金」專案計畫後，王令麟立刻決定資助20位學生5年共1,200萬元，做為他們的學費與生活費之用。

最早即在74年前，以巡迴車開啟偏鄉醫療之路的門諾醫院，直到成為區醫院後，仍不曾停下前往偏鄉部落的腳步！門諾醫院總執行長張文信表示，由於花蓮地形狹長，門諾醫院在參與健保署推動的IDS計畫、讓家醫科醫生與護理師前往偏鄉診治，最遠車程就得耗費2小時之久。再者，根據門診常見個案，醫護人員也發現許多偏鄉居民囿於交通不便，等到身體出現狀況才願意尋求診治，但往往為時已晚。因此目前仍有許多定期篩檢，會由護理師等人直接進入社區，為居民揪出潛藏病源。感人的是，兒童早療以及高齡長照服務目前也是門諾醫院前進社區的重點，期盼透過主動且近距離的醫療協助，能更落實偏鄉地區的醫療平權。然而，護理師人力的短缺與青黃不接，始終是門諾醫院的一大隱憂，過去就曾經把一整個病房關掉，不是因為收不到病人，而是因為護理人員不夠。

花蓮地處偏遠，固然是招募不易的一大因素，然而張文信也發現，隨著護理師有了各自的生涯規劃，例如結婚待產就很難配合輪班，若遇上育嬰留停也是一大缺口，每年都需要有新人員遞補進來。張文信估算，「預計門諾美崙總院以及壽豐分院，今年的護理人力缺額將超過30人，目前醫院的狀況都是有空間、有床位，但就是因為照護人力不夠，無法服務需要的族群。」為了幫故鄉留著護理人力，同時培訓專業的護理人才，7年前門諾醫院即籌辦「東部護理人員培育獎助學金」專案計畫，主要鼓勵設籍花東地區的國中學生，畢業後考取馬偕護專，由門諾醫院贊助學費與生活費，但畢業且考取護理師執照後，需返回門諾醫院就業服務至少5年。

▲張文信表示，門諾醫院近年也深入長照服務，期盼造福更多偏鄉長輩，但苦於護理人力短缺，因此期待各界支持「東部護理人員培育計畫」。此計畫不僅減輕家長的學費負擔，學生就讀完護專，門諾醫院甚至還會成立衝刺班，協助受資助的學生順利考取護理師執照。

此計畫舉辦至今，目前已有50多位學生返回門諾醫院服務。「許多學生回到門諾後，都很感謝醫院當初提供的資助，不僅讓他們減輕當時學費負擔，也讓他們能回鄉穩定發展，就近照顧父母。」讓不少受助者懷抱感恩的計畫，如今也吸引愈來愈多的學生報名參加，然而目前整個專班有100多個孩子就學中，一年光是獎助學金就要燒一千多萬，這也讓原本靠著小額捐款以及自籌經費的門諾醫院，開始尋求有著相同理念的企業一同共襄盛舉！

東森集團總裁王令麟10多年來與東森購物網會員，不間斷地為偏鄉學童送上「愛的早餐」，已累計超過3萬5千名學童吃愛的早餐長大，王令麟聽聞此專案計畫以及門諾醫院的堅持格外感動。王令麟暖心道，「最近，廖尚文副總裁去了一趟門諾醫院，了解目前由於護理人力短缺，造成照顧病患上有一定的困難，經過討論後我們都覺得這是相當值得去大力推動並且關懷的計畫，5年的時間與贊助金額是其次，但能幫助偏鄉孩子留在花蓮，甚至擴及到在地弱勢病人，是最好的循環！」張文信也格外感謝王令麟對於偏鄉醫療的支持，言談間也感動地稱王令麟為「愛的企業家」。「門諾醫院最早從薄柔纜醫師，從美國帶著愛到台灣偏鄉服務，現在也有總裁與東森會員以愛的善舉激起更多的愛。」

根據估算，每成功培育一名花東護理師，每年即有約2,500 人次的住院病患可得到妥善照護，5年期間，可照護約12.500人次的住院病患，經過5年後逐漸具備專業成熟度，成為資深護理師的他們亦有諸多經驗，能傳承並帶領新進護理師，營造更為健康且不中斷的職場文化。張文信也期待，不只為了門諾醫院，培訓更多在地人力，未來或許也能協調支援其他醫療院所，最終受惠的還是需要被專業診治、溫柔對待的老中少病人，期盼未來人們提到花東，想到的不是資源短缺等刻板印象，而是一處健康快樂，又有充足照護人力的好山好水好地方。