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天使心家族國際論壇　探討身心障礙家庭需求

▲天使心家族20周年慶。（圖／天使心提供）

▲天使心家族基金會舉辦20周年紀念國際論壇，從特殊教育、心理諮商與社會現象觀察，探討身心障礙家庭需求。（圖／天使心家族基金會提供）

生活中心／綜合報導

天使心家族基金會舉辦20周年紀念國際論壇，齊聚國內外重量級專家學者，以「身心障礙家庭-生命週期需求探討」為主題，從特殊教育、心理諮商與社會現象觀察等三大面向，透由實務及理論分享，在每段對話中帶您了解身心障礙家庭在生命週期不同的挑戰與需求。天使心家族期待藉由結合各行各業的專業與友好，一起共創未來，邁向下一個20年的服務之路。

論壇特邀國內外重磅專家學者：美國特殊教育界泰斗ANN TURNBULL榮譽教授為論壇開場引言，專家講座邀請:美國伊利諾大學特教系Meghan Burke教授、臺師大特教中心主任胡心慈教授、國立台北教育大學心理與諮商學系退休教授賴念華、國際知名攝影藝術家周慶輝，進行三場主題講座。論壇除現場活動外，線上邀請兩岸身心障礙家庭、社工、心理、特教等上百位專業工作人員共同參與。

▲天使心家族20周年慶。（圖／天使心提供）

▲天使心家族基金會邀請身心障礙家庭成員的家長、手足及服務志工現身，分享令人動容生命歷程。（圖／天使心家族基金會提供）

天使心家族資深副執行長蕭雅雯及胡心慈教授表示:相隔一萬兩千多公里，天使心家族基金會也在做相同的努力，未來的家長培訓工作會站在長達10多年心理建設的基礎之上，加入技能及知識面的培養，規劃系統化的領航家長培訓課程，引領更多的家長成為其他家庭的祝福。

本次論壇更邀請身心障礙家庭成員的家長、手足及服務志工現身，分享令人動容生命歷程，現場與會者對於家長的分享，回響十分熱烈。另外，在論壇也邀請愛奇兒紫萱分享，紫萱表示：今日上台也為愛奇兒發聲，代表愛奇兒說出他們的心情，期待社會大眾能更理解接納愛奇兒。

▲天使心家族20周年慶。（圖／天使心提供）

▲天使心家族邀請您一起來陪這些家庭再走一哩路，並從社區開始促進共融友好的社會氛圍，發揮更大的影響力。（圖／天使心家族基金會提供）

天使心家族執行長林照程分享未來展望：天使心家族今年擴大發展面向，規劃在文山區打造主愛樓，結合原有基金會對父母與手足心理成長的服務、加上成年愛奇兒照顧機構與靈性關懷服務，將三個單位整併於據點運作。並以旗艦店的概念逐步建構完整系統與經驗，讓這套服務模組在未來能夠被複製並加以利用。

天使心家族邀請您一起來陪這些家庭再走一哩路，並從社區開始促進共融友好的社會氛圍，發揮更大的影響力。
 

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