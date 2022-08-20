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搶救廚佛Fred還差205Kg！星展剩食挑戰捐物資換免費咖啡

▲▼(業配)星展Bank2.0宣傳,星挑戰大使廚佛瑞德Fred。（圖／記者李毓康攝）

▲搶救Fred星展募集剩食挑戰，把握8/21最後一天到大直美麗華捐物資，Fred請你喝咖啡。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

由星展銀行發起「愛地球 募集剩食500KG星挑戰」活動，今(8/20)於大直美麗華前廣場熱鬧「開募」！超人氣的廚佛Fred接力擔綱活動星大使，許多粉絲早早就準備好剩食物資在現場等待。然而，繼先前阿滴首日狂募186Kg、二伯兩日內募得241Kg活動順利達標之後，星展銀行總經理林鑫川今日也親臨現場為Fred加碼業績目標，希望他能在活動最後一週募到300Kg，讓Fred急得在現場及直播中頻頻向粉絲喊話：「大家快帶水、油、洗衣精…任何重的東西，一起來共襄盛舉送愛心」。

▲▼(業配)星展Bank2.0宣傳,星挑戰大使廚佛瑞德Fred與星展銀行總經理林鑫川(中)。（圖／記者李毓康攝）

▲星展銀行總經理林鑫川也來捐剩食，並為Fred加碼到300Kg新目標。

向來重視社會及環境問題的星展銀行，為倡導惜食不浪費食物、支持零剩食的理念，特別發起「剩食給我、咖啡給你」的活動，邀請民眾主動捐出家中多餘的食材或物資，為環保盡一份心力。8/20及8/21於下午3~4點前往大直美麗華前廣場捐剩食物資的民眾即可免費獲得一杯使用公平貿易豆製作的社企咖啡，所募得的物資也將捐贈「南機場幸福食物銀行」幫助弱勢家庭。今日在Fred的強力號召之下，已募得大量泡麵、米、罐頭及水等百項物資，還有人特別為了支持Fred的募集目標扛來重達16.7Kg的水，成為今日的捐贈王。

▲▼(業配)星展Bank2.0宣傳,星挑戰大使廚佛瑞德Fred。（圖／記者李毓康攝）

▲Fred粉絲扛著16.7Kg的水來力挺活動，成為今日捐贈王

▲▼(業配)星展Bank2.0宣傳,星挑戰大使廚佛瑞德Fred。（圖／記者李毓康攝）

▲Fred與粉絲互動接受拉花挑戰，所幸最後靠咖啡師提點仍贏得比賽。

活動現場出考題讓廚藝精湛的Fred與民眾比賽拉花，Fred隨機選了一位帶著大量麵包來支持活動的粉絲辜同學，一問之下辜同學竟曾學過拉花，讓不會拉花的Fred相當緊張會砸了廚佛招牌，所幸最後透過咖啡師悄悄提點，漂亮完成星展銀行「星Logo」贏得比賽。

▲▼(業配)星展Bank2.0宣傳,星挑戰大使廚佛瑞德Fred。（圖／記者李毓康攝）

▲許多Fred的粉絲都熱情揪親朋好友一起來捐剩食力挺活動。

先前曾與星展銀行合作多次零剩食相關活動的Fred表示，宣導零剩食、減碳都是對地球很有意義的事，從正確的使用食材及發揮食物最大效益，都能減少採買次數、不浪費食物達到減碳目的，另外像是盡量選用在地食材取代進口食材、香料，也都是很實質的減碳作為。尤其近年來許多國際級知名大廚也都在積極推廣這項理念，因為不論是飢餓、浪費食物或錯誤的飲食習慣…這些議題其實都是息息相關的。

▲▼(業配)星展Bank2.0宣傳,星挑戰大使廚佛瑞德Fred。（圖／記者李毓康攝）

▲許多有愛心的民眾帶著大包小包的剩食物資到大直美麗華活動現場捐贈。

▲▼(業配)星展Bank2.0宣傳,星挑戰大使廚佛瑞德Fred。（圖／記者李毓康攝）

▲▼不論是餅乾、米、水或生活用品都歡迎大家踴躍捐贈。

▲▼(業配)星展Bank2.0宣傳,星挑戰大使廚佛瑞德Fred。（圖／記者李毓康攝）

Fred也觀察到，從大家帶來的剩食就能看出每個家庭的飲食習慣，他看到很多學生族帶著泡麵來其實就很好，因為泡麵料理變化大、方便性高，反而最不容易有剩食，只要好好運用加上一些創意發想，就能更有效地把零剩食的概念推廣出去。Fred認為，零剩食是非常需要廚藝、創意與教育的，得進一步學習如何把切除後的食材透過料理技巧再利用，才能更貼近達成零剩食生活。

▲▼(業配)星展Bank2.0宣傳,星挑戰大使廚佛瑞德Fred。（圖／記者李毓康攝）

▲大量愛心物資湧入令Fred相當感動，雖然距離目標還很有距離但Fred絲毫不氣餒，8/21下午3點一樣在大直美麗華與大家再見！

▲▼(業配)星展Bank2.0宣傳,星挑戰大使廚佛瑞德Fred。（圖／記者李毓康攝）

Fred今日總重量募得95.73Kg，雖然距離被加碼的300Kg目標還差205Kg，但Fred並不氣餒，他呼籲：「大家除了準備有重量優勢的水、食用油及實用的泡麵之外，也希望大家能夠捐一些即食性高也容易保存的罐頭食品，提供弱勢家庭更實質的幫助」，也提醒粉絲們及善心民眾趕快把握明天(8/21)最後一天，速速整理家中剩食及物資，將愛心送至大直美麗華百貨前廣場，支持零剩食行動並幫助弱勢家庭。

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