釀1死2傷天母「德東飆車王」遭起訴！　家屬泣：沒誠意賠償還脫產

記者黃宥寧／台北報導

台北市士林區號稱「德東飆車王」簡姓男子，今年3月18日高速駕車行經士東路與跟芝玉路二段口，撞飛正在過馬路的2名女高中生及66歲阿嬤，造成1死2傷悲劇。事後也被起底，在天母有一整棟公寓、陽明山上更疑有多筆土地，但簡男卻向死者家屬哭窮稱「經濟有困難，沒辦法賠償」。士林地檢署調查後今（24日）偵結，依過失致死罪等罪嫌將他起訴。

今年3月18日晚間7時，39歲簡男駕駛裕隆1600CC轎車，一路違規跨越雙白線、蛇行，行經士東路、芝玉路口直接衝撞3女，66歲謝婦送醫不治，2名少女則因被撞飛到安全島，身體多處骨折。

▼簡男高速駕駛撞飛3女，釀成1死2傷悲劇。（資料圖／記者黃彥傑攝，下同）

隔日，簡男移送時懺悔地說：「希望大家以後到路口都減速慢行，希望我是最後一個，我對不起他們。」警方問為何於市區飆車，他則稱當時身體不舒服，想趕快回家，不知有超速，酒測值為零；檢方複訊後諭令20萬交保，同時為了確保簡男日後到案並防止再犯，也命他交付車輛、駕照、行照，凍結他的不動產，以利被害人後續追償。

謝姓婦人女兒日前出面泣訴，經歷了2次調解，第一次時，肇事者「臨時」 身體不適無法前來，連代表律師都未出現，只派了1名什麼都不清楚的律師助理參加；調解員說「這很少見，怎麼連肇事者這邊的保險公司代表都沒來，非常沒有誠意」，被害家屬委任律師質疑，簡男名下有6千萬黃金店面，面對受害者求償，卻只說「經濟有困難，沒辦法賠償」。

經查，簡男無公共危險及毒品等前科，其車輛違規紀錄共計6筆，為未繫安全帶及違規停車等項目，且都有乖乖繳罰緩；對於媒體及網路關注簡男疑為「德東飆車王」，經查並無相關檢舉公共危險或飆車等報案紀錄，也就是居民描述的飆車車輛，與簡男的車不同車款，很有可能在此路段時常有人飆車。



簡接受檢方調查時拒不認罪，但士林地檢署調查後認定他犯行明確，依過失致死等罪嫌將他起訴。



