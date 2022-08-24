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社會 社會焦點 保障人權

士檢「反賄選法治教育漫畫巡迴展覽」　有獎徵答搶switch主機

我們想讓你知道…臺灣士林地方檢察署(以下簡稱本署)為鼓勵全民反賄選，建立共同維持乾淨選舉的共識，與國語日報社合作規劃全國首創的反賄選法治教育漫畫巡迴展覽，

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林地方檢察署為鼓勵全民反賄選，與國語日報社合作，規劃全國首創的反賄選法治教育漫畫巡迴展覽。（圖／記者黃宥寧翻攝，下同）

記者黃宥寧／台北報導

2022九合一地方選戰起跑！士林地檢署為鼓勵全民反賄選，建立共同維持乾淨選舉的共識，與國語日報社合作規劃全國首創的反賄選法治教育漫畫巡迴展覽，並在轄區內社區大學、國中小學及社區等重要據點展出，同時也呼籲民眾務必主動查證，不製造、不轉傳、不相信假訊息，共同打造乾淨好選風。

士林地檢署與國語日報社合作規劃全國首創的反賄選法治教育漫畫巡迴展覽，將在轄區內社區大學、國中小學及社區等重要據點展出，24日於淡水社區大學舉辦揭幕儀式，漫畫主角小德及1A2B也化身反賄代言人，現場展示等身大反賄人形立牌，歡迎民眾一起合照並上網參加有獎徵答。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林地檢署繆卓然檢察長表示，法務部蔡清祥部長強調此次選舉重點工作在於「嚴查賄選及暴力」、「嚴防假訊息」、「嚴辦境外資金」因此以漫畫方式呈現，為嚴防假訊息、避免虛擬貨幣、行動支付、電子錢包等多元支付方式可能為賄選工具等各項主題，希望民眾共同瞭解賄選不同樣態，以提升全民共同反賄選意識。

為鼓勵全民共同參與，士林地檢署辦理「i幸福『反賄選』有獎徵答活動」，有獎徵答期間即日起至10月31日止，獎品豐富，有最熱門的switch遊戲主機及全聯禮券500元，邀請全民一起上網參加，一起共同堅定守護台灣民主，維護選舉的公正。

民眾若發現賄選行為，可撥打檢舉賄選專線「0800-024-099撥通之後按4」，或於士林地檢署網站（http://www.slc.moj.gov.tw）、臉書粉絲專頁掃描QRcode「士檢檢舉賄選信箱」檢舉。

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