悲痛還原殺警現場！曹瑞傑身中38刀坐起又倒下　用生命喊：先救學長

▲台南2警遭殺案，曹瑞傑彌留之際仍惦記學長凃明誠。（圖／民眾提供）

記者林悅、翁子皓／台南報導

台南市安南區8月22日發生警員凃明誠、曹瑞傑遭逃犯林信吾殺害而殉職，台南地檢署今（7）日偵結，依強盜殺人、殺人、妨害公務等罪將林起訴，求處死刑。案發時趕往支援的陳姓員警抵達現場時，見到全身是血的曹瑞傑反覆試圖坐起， 卻又一次次倒地，並用盡力氣向他呼喊：「先救救學長凃明誠！」



案發當時有名陳姓員警前往支援，他看到曹瑞傑雖身中38刀，但堅強的意志力不容許自己倒下。曹瑞傑一次次用力坐起，卻又因傷勢過重，一次次的反覆倒地，在他血流滿地、意識模糊之際，心中仍然惦記著尊敬的學長凃明誠，所以當陳姓員警前來支援時，他盡最後一絲力氣呼喚陳，請他務必先去救凃明誠。



當時逃犯林信吾藏身墓厝石造墓桌後方之林，擔心蹤跡被員警發現，竟然持彈簧刀，砍殺凃明誠，導致對方身中17刀，警服都被鮮血染紅。曹瑞傑不久後駕駛巡邏車趕抵現場，發現倒臥在地的凃明誠，立刻上前去察看傷勢，並質問持刀逼近的林信吾：「在做甚麼！」，不料卻被兇殘的林嫌持刀猛砍，導致曹頭部、頸部、胸部、腹部等處，足足有 38 處刀傷。

檢察官認為，被害2名員警死前承受受至深至鉅之身心折磨，痛苦難以想像，更無法以筆墨形容，不管是親眼看見其皮開肉綻的遺體，或是勘驗現場影音的人皆於心不忍，認為林信吾所作所為犯情節最為重大之罪，因此求處死刑。