　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5交通工具逃竄5縣市17小時　林信吾600km「遊魂」式逃亡路線揭密

▲殺警犯嫌林信吾，以同一行搶超商的犯罪手法，讓警方取得最後的一塊拼圖，讓案情全貌完整呈現，本案偵破緝兇除告慰殉職員警在天之靈外，也及時安定社會人心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲▼殺警犯嫌林信吾，以同一行搶超商的犯罪手法，讓警方取得最後的一塊拼圖，讓案情全貌完整呈現，本案偵破緝兇除告慰殉職員警在天之靈外，也及時安定社會人心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局2名員警查緝贓車，卻不幸遭惡匪林信吾伏擊殉職！警方雖然迅速掌握犯案兇嫌是林信吾，也取得他的影像及指紋，但因林信吾不使用手機，加上犯案後以機車、公車、計程車、火車、客運五種交通工具，在台南、高雄、嘉義、屏東，四個縣市內的八個行政區逃竄，忽南忽北像遊魂般移動，讓專案人員無法掌握其行蹤。後破案關鍵是兇嫌林信吾逃亡缺錢，竟故計重施持警槍行搶超商，並搭乘客運北上，終於讓警方有機會在新竹將他緝捕到案。

▲殺警犯嫌林信吾，以同一行搶超商的犯罪手法，讓警方取得最後的一塊拼圖，讓案情全貌完整呈現，本案偵破緝兇除告慰殉職員警在天之靈外，也及時安定社會人心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，家住北部的37歲吳姓男子來台南遊玩，向1家租車行租用369-PGB機車騎用，他租機車停在台南市中西區赤崁街，因一時忘了拔車鑰匙，竟然被人偷走，吳男在家人陪同下，22日上午9時30分前往台南市警二分民權所報失竊，警員凃明誠受理後，以警政車辨系統查出該部贓車出現在台南市安南區，即偕同曹瑞傑駕警車前往安南區尋車，未料竟遭林信吾襲擊兩人雙雙身亡，震驚社會。

▲殺警犯嫌林信吾，以同一行搶超商的犯罪手法，讓警方取得最後的一塊拼圖，讓案情全貌完整呈現，本案偵破緝兇除告慰殉職員警在天之靈外，也及時安定社會人心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲殺警犯嫌林信吾，以同一行搶超商的犯罪手法，讓警方取得最後的一塊拼圖，讓案情全貌完整呈現，本案偵破緝兇除告慰殉職員警在天之靈外，也及時安定社會人心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警方案發後馬上成立「0822專案」火速偵辦，警方調閱本案相關行車紀錄器、監視器影像及警車、贓車之現場跡證，再與案情做比對，起初警方從凃員掌上警用電腦上查詢最後一筆紀錄，將陳姓通緝犯列為重要犯嫌，但警方隨即發現，在中西區赤崁街行竊機車的犯嫌，與壯碩的陳嫌身形明顯不同，且偷車賊行竊時所穿衣帽及手上提袋圖樣，都與殺警兇嫌在土城高中棄車及丟刀時相符，重要的是警方從贓車上採集到的指紋，與警車上的指紋相符，讓警方鎖定竊車之人及冷血殺害兩名員警的惡匪就是林信吾。

▲殺警犯嫌林信吾，以同一行搶超商的犯罪手法，讓警方取得最後的一塊拼圖，讓案情全貌完整呈現，本案偵破緝兇除告慰殉職員警在天之靈外，也及時安定社會人心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲殺警犯嫌林信吾，以同一行搶超商的犯罪手法，讓警方取得最後的一塊拼圖，讓案情全貌完整呈現，本案偵破緝兇除告慰殉職員警在天之靈外，也及時安定社會人心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另一方面，林信吾沒有使用行動電話的習慣，讓專案人員無法利用基地台鎖定其確切位置，而他鬼魅般飄忽不定，忽南忽北的行蹤，更增加警方追緝難度。

林信吾犯下殺警血案後，騎機車到土城高中丟棄贓車和兇刀，然後換搭計程車，而他並未在第一時間離開台南，反而是回到熱鬧、滿街都是觀光客的台南市區，他從赤崁樓走路晃到南市立醫院，然後改搭公車、計程車到保安火車站，他買了票北上嘉義，卻又坐錯方向往南。

檢警查出，林信吾搭車到屏東後，先是搭車前往嘉義，然後又搭火車南下隆田車站，然後換坐公車到東山，然後又轉車到新營。從白天晃到深夜，林信吾跨足屏東、高雄、台南、嘉義四縣市，以及四縣市中的八個行政區。

警方雖已鎖定林信吾，卻苦於無法掌握其確切行蹤，此時，兇嫌林信吾因缺錢逃亡，竟在22日深夜11時多，持警槍在新營行搶全家超商7千多元，而後騎竊得之機車逃逸並棄車，專案人員終於嗅到逮人契機。

▲殺警犯嫌林信吾，以同一行搶超商的犯罪手法，讓警方取得最後的一塊拼圖，讓案情全貌完整呈現，本案偵破緝兇除告慰殉職員警在天之靈外，也及時安定社會人心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲殺警犯嫌林信吾，以同一行搶超商的犯罪手法，讓警方取得最後的一塊拼圖，讓案情全貌完整呈現，本案偵破緝兇除告慰殉職員警在天之靈外，也及時安定社會人心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

專案小組掌握到關鍵訊息，就是林信吾最後搭乘白牌計程車，前往高雄九如一路交流道附近，打算搭乘和欣客運前往新竹，由於路程長達3個小時，這給了專案小組完整部署的絕佳機會。專案小組高市警方及刑事局、警政署、新竹警方橫向溝通後，為了確保客運乘客及司機的安全，還要求客運公司勿通報客運駕駛。

警方確定林嫌上車後，隨時在他預計下車的新竹和欣客運站斜對面，安排近百名優勢警力，就是要活逮林信吾，讓他接受法律制裁，也為曹瑞傑、凃明誠名勇警討公道。

▲殺警犯嫌林信吾，以同一行搶超商的犯罪手法，讓警方取得最後的一塊拼圖，讓案情全貌完整呈現，本案偵破緝兇除告慰殉職員警在天之靈外，也及時安定社會人心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

果然，客運車一抵達新竹站，只有林信吾一人走下車，此時，原本躲在暗處的全副武裝警員全部一湧而上，林信吾見絕無脫逃機會，只能束手就擒，結束了17個小時、超過600公里的大逃亡，警方也順利找回被搶的警槍及18發子彈，全案終於偵破。

專案人員私下透露，林信吾不使用手機，是警方難以掌握其行蹤的關鍵，所幸他身上缺錢後，還是選擇用以前的綜觀本案，就是林信吾以同一行搶超商的犯罪手法，讓警方取得最後的一塊拼圖，讓案情全貌完整呈現，在案發後17小時內偵破緝兇，除告慰2名殉職員警在天之靈外，也及時安定社會人心。

▲殺警犯嫌林信吾，以同一行搶超商的犯罪手法，讓警方取得最後的一塊拼圖，讓案情全貌完整呈現，本案偵破緝兇除告慰殉職員警在天之靈外，也及時安定社會人心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►秒變型男！GIBBON休閒西裝2000元有找　CP值爆高

ET快訊
艾成追思會「燦笑站天父身旁照」　現場白色花海一片
人妻女星爆「偷吃小王」慘遭分居！　企業家老公怒離家
快訊／周玉蔻慘了！　放砲違約慘賠280萬
LIVE／艾成墜樓「社區制煞」　曹瑞傑叔轟矯正署：明明就是脫
警察超會躲！Google落網照曝光　網驚：1動作救了全部
怨殺警兒「從沒養過我」　林信吾獨居母怒：不會想看他一眼
快訊／奧迪女拒檢害閨蜜遭擊斃！　警「用槍合法」不起訴
快訊／艾成墜樓社區舉辦「制煞祈福儀式」　時間、地點曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

到女同事家看天竺鼠竟「強抱吻胸」　他裝沒事：以後別打招呼

桃園壯碩男酒後毆母「臉有瘀傷」　鋸子攻擊鄰居...警強制送醫

去柬埔寨的人少了！移民署天天機場宣導　發放急難救助小卡片

遭誤報殺警！台南「最衰通緝犯」口卡被公布　南警啟動調查

5交通工具逃竄5縣市17小時　林信吾600km「遊魂」式逃亡路線揭密

批中天是紅媒、蔡衍明酒色財氣　周玉蔻放砲違約慘賠280萬

奇景！彰化1公里「鐵板路」凹陷破洞　鄉親頻摔車20年未改善

怪盜專偷1隻鞋、燒民宅紗窗！　藏網咖被逮辯「只是惡作劇」

KY股下市前買股套利　基勝前董事、會計師認內線交易被起訴

只因為不想洗澡！狠父罰3歲遲緩女兒罰站讓她摔死！

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

林信吾劫超商7千元逃亡 搭客運被逮子彈已上膛

祖雄「廚房激情喇舌」烏克蘭女友　她「雙腿夾緊腰」..下秒猛K人XD

台南勇警殉職家屬返現場招魂　凃家淚喊回家了曹員嬤疑起乩

遊客忘拔鑰匙！機車遭竊　台南2警尋車...慘遭刺殺亡

李亞萍崩潰痛哭：綺綺，媽媽好想妳　很想再抱抱她..「真的放不下」

到女同事家看天竺鼠竟「強抱吻胸」　他裝沒事：以後別打招呼

桃園壯碩男酒後毆母「臉有瘀傷」　鋸子攻擊鄰居...警強制送醫

去柬埔寨的人少了！移民署天天機場宣導　發放急難救助小卡片

遭誤報殺警！台南「最衰通緝犯」口卡被公布　南警啟動調查

5交通工具逃竄5縣市17小時　林信吾600km「遊魂」式逃亡路線揭密

批中天是紅媒、蔡衍明酒色財氣　周玉蔻放砲違約慘賠280萬

奇景！彰化1公里「鐵板路」凹陷破洞　鄉親頻摔車20年未改善

怪盜專偷1隻鞋、燒民宅紗窗！　藏網咖被逮辯「只是惡作劇」

KY股下市前買股套利　基勝前董事、會計師認內線交易被起訴

只因為不想洗澡！狠父罰3歲遲緩女兒罰站讓她摔死！

牧場餵可愛動物疑手沒洗乾淨　台中2歲男童染菌狂拉血便

澤倫斯基：烏克蘭將奪回克里米亞　不會詢問他國意見

直送產地好味道　花蓮文旦柚東森農場開賣

揪甘心！暖心店家贈送飲料　為屏東潮州警打氣加油

超想對決偶像潘威倫　曾子祐把學長江坤宇當榜樣

蔡桃貴「上幼兒園每天都哭」！看兒2變化…二伯無奈：只能慢慢陪他走過

3汪咬辣妹比基尼「大跳凌波舞」　媽目睹狂安撫自己：是特價買的

「泰雅族歲時祭」　重返發源地仁愛發祥村舉辦

林姿妙涉貪、江聰淵盜採砂石　民眾黨批藍綠「兩邊烏鴉一般黑」

美軍也關注！解放軍首支「電磁藍軍」亮相 　經歷百萬次推演

社會熱門新聞

林信吾殺警！廢死聯盟深夜發聲了

「甜美台妹」被騙去柬埔寨：業績差就被賣當娼妓

台積電人妻壞壞經理42次　夫見1物氣炸

林信吾殺2警奪槍　媽媽哽咽：被槍決也好

艾成墜樓案外案！社區控王瞳友人硬闖搬家

奧迪女拒檢害閨蜜遭擊斃　警「用槍合法」不起訴

板橋死亡車禍！女騎士違規右轉遭重機撞上噴飛不治

林信吾4字曝逃獄原因　假釋前卻殺警

殺警案最衰苦主現身　卡3罪投案下場曝光

凃明誠頸動脈遭割仍奮勇搏鬥　家屬看影片淚崩

蘆洲警對空鳴5槍！吵鬧8+9瞬間嚇到安靜

富商開法拉利撞死男大生　一審判無罪

死刑犯38人暫不執行　法務部譴責犯罪

蘆洲20屁孩熱炒店亂鬥　警開5槍嚇趴地

更多熱門

相關新聞

台南觀光路線趴趴go

台南觀光路線趴趴go

台南市長黃偉哲非常重視防救災工作，在新冠疫情方興未艾的當下，除了推出「小黃公車」前進偏鄉照顧弱勢外，本次也藉由防災彩繪公車，結合轄內白河蓮鄉、關仔嶺溫泉、北門水晶教堂等熱門觀光景點，提供3部公車進行抗震保命3步驟車廂彩繪，擴大防災教育宣導。

「警察超會躲」Google落網照曝！網驚：1動作救全部

「警察超會躲」Google落網照曝！網驚：1動作救全部

凃明誠家人返所收遺物眼淚潰堤　民眾獻花哀悼2勇警

凃明誠家人返所收遺物眼淚潰堤　民眾獻花哀悼2勇警

即／殺警案最衰苦主被收押　詐欺遭通緝訊後送看守所

即／殺警案最衰苦主被收押　詐欺遭通緝訊後送看守所

曹瑞傑遭捅血流乾亡　哥痛揭4疑點怒轟外役監

曹瑞傑遭捅血流乾亡　哥痛揭4疑點怒轟外役監

關鍵字：

台南殺警關鍵林信吾超商指紋身分

讀者迴響

熱門新聞

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

江宏傑離婚1年「夜奔男密友家」全被拍！

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

艾成傳給王瞳「最後1訊息」曝！她反覆看失魂7天

廖老大認了「甘蔗清茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

助理主持「怨聲傳黃子佼耳裡」合作破裂

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

林信吾殺警！廢死聯盟深夜發聲了

《女兵日記》楊晴爆「假戲真做人夫羅平」！

「甜美台妹」被騙去柬埔寨：業績差就被賣當娼妓

台積電人妻壞壞經理42次　夫見1物氣炸

陳志強結婚了！謝承均曝4人床照：電燈泡做好久

林信吾殺2警奪槍　媽媽哽咽：被槍決也好

林依晨疑意外曝光「女兒正面照」

更多

最夯影音

更多
台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網
張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面