5交通工具逃竄5縣市17小時　林信吾600km「遊魂」式逃亡路線揭密

▲▼殺警犯嫌林信吾，以同一行搶超商的犯罪手法，讓警方取得最後的一塊拼圖，讓案情全貌完整呈現，本案偵破緝兇除告慰殉職員警在天之靈外，也及時安定社會人心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局2名員警查緝贓車，卻不幸遭惡匪林信吾伏擊殉職！警方雖然迅速掌握犯案兇嫌是林信吾，也取得他的影像及指紋，但因林信吾不使用手機，加上犯案後以機車、公車、計程車、火車、客運五種交通工具，在台南、高雄、嘉義、屏東，四個縣市內的八個行政區逃竄，忽南忽北像遊魂般移動，讓專案人員無法掌握其行蹤。後破案關鍵是兇嫌林信吾逃亡缺錢，竟故計重施持警槍行搶超商，並搭乘客運北上，終於讓警方有機會在新竹將他緝捕到案。

據了解，家住北部的37歲吳姓男子來台南遊玩，向1家租車行租用369-PGB機車騎用，他租機車停在台南市中西區赤崁街，因一時忘了拔車鑰匙，竟然被人偷走，吳男在家人陪同下，22日上午9時30分前往台南市警二分民權所報失竊，警員凃明誠受理後，以警政車辨系統查出該部贓車出現在台南市安南區，即偕同曹瑞傑駕警車前往安南區尋車，未料竟遭林信吾襲擊兩人雙雙身亡，震驚社會。

台南市警方案發後馬上成立「0822專案」火速偵辦，警方調閱本案相關行車紀錄器、監視器影像及警車、贓車之現場跡證，再與案情做比對，起初警方從凃員掌上警用電腦上查詢最後一筆紀錄，將陳姓通緝犯列為重要犯嫌，但警方隨即發現，在中西區赤崁街行竊機車的犯嫌，與壯碩的陳嫌身形明顯不同，且偷車賊行竊時所穿衣帽及手上提袋圖樣，都與殺警兇嫌在土城高中棄車及丟刀時相符，重要的是警方從贓車上採集到的指紋，與警車上的指紋相符，讓警方鎖定竊車之人及冷血殺害兩名員警的惡匪就是林信吾。

另一方面，林信吾沒有使用行動電話的習慣，讓專案人員無法利用基地台鎖定其確切位置，而他鬼魅般飄忽不定，忽南忽北的行蹤，更增加警方追緝難度。

林信吾犯下殺警血案後，騎機車到土城高中丟棄贓車和兇刀，然後換搭計程車，而他並未在第一時間離開台南，反而是回到熱鬧、滿街都是觀光客的台南市區，他從赤崁樓走路晃到南市立醫院，然後改搭公車、計程車到保安火車站，他買了票北上嘉義，卻又坐錯方向往南。

檢警查出，林信吾搭車到屏東後，先是搭車前往嘉義，然後又搭火車南下隆田車站，然後換坐公車到東山，然後又轉車到新營。從白天晃到深夜，林信吾跨足屏東、高雄、台南、嘉義四縣市，以及四縣市中的八個行政區。

警方雖已鎖定林信吾，卻苦於無法掌握其確切行蹤，此時，兇嫌林信吾因缺錢逃亡，竟在22日深夜11時多，持警槍在新營行搶全家超商7千多元，而後騎竊得之機車逃逸並棄車，專案人員終於嗅到逮人契機。

專案小組掌握到關鍵訊息，就是林信吾最後搭乘白牌計程車，前往高雄九如一路交流道附近，打算搭乘和欣客運前往新竹，由於路程長達3個小時，這給了專案小組完整部署的絕佳機會。專案小組高市警方及刑事局、警政署、新竹警方橫向溝通後，為了確保客運乘客及司機的安全，還要求客運公司勿通報客運駕駛。

警方確定林嫌上車後，隨時在他預計下車的新竹和欣客運站斜對面，安排近百名優勢警力，就是要活逮林信吾，讓他接受法律制裁，也為曹瑞傑、凃明誠名勇警討公道。

果然，客運車一抵達新竹站，只有林信吾一人走下車，此時，原本躲在暗處的全副武裝警員全部一湧而上，林信吾見絕無脫逃機會，只能束手就擒，結束了17個小時、超過600公里的大逃亡，警方也順利找回被搶的警槍及18發子彈，全案終於偵破。

專案人員私下透露，林信吾不使用手機，是警方難以掌握其行蹤的關鍵，所幸他身上缺錢後，還是選擇用以前的綜觀本案，就是林信吾以同一行搶超商的犯罪手法，讓警方取得最後的一塊拼圖，讓案情全貌完整呈現，在案發後17小時內偵破緝兇，除告慰2名殉職員警在天之靈外，也及時安定社會人心。