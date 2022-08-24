「3+11」導致疫情大爆發？陳時中：沒充分證據

▲陳時中、黃珊珊、柯文哲出席內湖千人捐血活動。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情在去年爆發，外界將破口指向「3+11」的機組員入境放寬政策，國民黨陣營近來也緊咬陳時中此事。對此，陳時中24日出席內科千人捐血活動時強調，用疫調來講、基因定序來看，幾乎沒有關聯，「硬要講這2個東西有關連，坦白講也沒有充分證據」。

被問到專訪時稱蔣萬安有不滿意，可以去選總統？陳時中先是語塞，「我、我、我有講過誰要選總統嗎？」，接著媒體提到是專訪時，他才說，「OK，自己的前言後語自己要再看一下」。

至於3+11的議題，陳時中說，昨天講得比較清楚，監察院報告說實質上沒問題，但程序上若能更清楚、讓大家更瞭解，這樣比較好，所以希望衛福部將來可能有機會的話，修法對相關程序訂得更清楚。

陳時中說，3+11已經講過，整個機組員跟親友或諾富特飯店員工的染疫，總共36人，外圍清查1790人次的樣子都是陰性；第二個，最後做基因定序，全基因定序有2位病毒量很低做不出來外，其他定序跟其他地方染疫的定序是不一樣的，「硬要講這2個東西有關連，坦白講也沒有充分證據」。

陳時中強調，用疫調來講，他沒有關聯，不管在做相關疫調他們也沒有去過相關地方；第2，從基因定序來看，也幾乎沒有關聯，因為全基因定序是不相同的。