陳時中稱可隨時調整疫苗合約密等　蔣萬安：請你今從高端開始公開





▲國民黨團召開「購買疫苗文件保存30年！保密期限10年、20年、還是30年？請陳時中不要再糊弄全民！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安近來頻以新冠疫苗採購黑箱、3+11決策疑雲，砲打民進黨台北市長參選人陳時中。對於陳時中說可以隨時調整密等，蔣萬安24日表示，那就請陳時中今天公開，而且從高端開始公開，「但他敢嗎、他願意嗎」。

國民黨立法院黨團24日召開「購買疫苗文件保存30年！保密期限10年、20年、還是30年？請陳時中不要再糊弄全民！」記者會，出席立委曾銘宗、李德維、蔣萬安、陳玉珍、李貴敏、林奕華齊喊「陳時中，不要再呼攏」。蔣萬安也指出，全民無法接受陳時中將疫苗採購紀錄封存30年。

蔣萬安身為立法院疫苗採購調閱小組召集人，他還原召開秘密會議過程：一、陳時中當時態度是要麼你看遮蔽的，要麼你什麼都看不到，請問在野黨有什麼選擇？二、原本以為遮蔽的只有商揭密，結果陳時中塗掉三分之二內容，這就是黑箱，這就是陳時中的遮羞布；三、保密協議裡規定，如果法院、政府機關、監管機關要求，或遵照法律要公開，就該公開，當場自己質疑陳時中，但陳支支吾吾，含糊帶過，就是不願還原未經遮蔽的合約。

對於陳時中說可以隨時調整密等，完整公開，蔣萬安表示，那就請你今天公開，而且從高端開始公開，「但他敢嗎、他願意嗎？」陳時中就是要聯合行政部門、民進黨團，想要隻手遮天，把疫苗採購當自己的資源分配，400多億的預算就是不願讓人民知道怎麼花、不讓國會監督，未來不管當什麼，陳時中都可能這樣蠻幹。

「事實經過就是這樣。」蔣萬安再次要求陳時中，根據保密協議的例外規定，你就是應該完整公開合約內容，接受國會監督。