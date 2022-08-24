遭質疑護航高端　陳時中：公布疫苗價格對社會有什麼幫助？

記者陳家祥／台北報導

台北市長選情激化，在野黨陣營近來猛追民進黨參選人陳時中不敢公布高端疫苗價格，甚至質疑陳與高端有特殊交情。對此，陳時中24日出席內湖千人捐血活動時受訪表示，「公布了高端疫苗的價格對社會又有什麼幫助？沒有什麼好代言」。

▲陳時中、黃珊珊、柯文哲出席第七屆內科千人捐血活動 。（圖／記者呂佳賢攝）



陳時中說，公布了高端疫苗的價格對社會又有什麼幫助？沒有什麼好代言，高端相信他也應該有重訊，會公布大概收入多少錢、賣出多少劑，「其實在立法院他們以前當初有幾名立委都算過了，講的數目都滿接近的」。

另外，國民黨近來也猛打3+11議題，陳時中說，監察院報告說實質上沒問題，但程序上若能更清楚、讓大家更瞭解，這樣比較好，所以希望衛福部將來可能有機會的話，修法對相關程序訂得更清楚。

陳時中表示，3+11已經講過，整個機組員跟親友或諾富特飯店員工的染疫，總共36人，外圍清查1790人次的樣子都是陰性；第二個，最後做基因定序，全基因定序有2位病毒量很低做不出來外，其他定序跟其他地方染疫的定序是不一樣的，「硬要講這2個東西有關連，坦白講也沒有充分證據」。

陳時中強調，用疫調來講，他沒有關聯，不管在做相關疫調他們也沒有去過相關地方；第2，從基因定序來看，也幾乎沒有關聯，因為全基因定序是不相同的。