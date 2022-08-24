馬鞍挾豪雨轟2地　明颱風遠離！熱帶對流接力「降雨熱區曝」

▲今東南部及恆春半島出現豪大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

馬鞍颱風外圍環流帶來雨勢，台東縣及恆春半島今(8/24)出現局部雷陣雨，也有短時大雨，天氣風險公司表示，今東南部留意豪大雨機會 明起颱風遠離，環境轉偏南至西南風，水氣多，將轉為熱對流降雨。

天氣風險公司分析師林孝儒表示，今早馬鞍颱風以輕颱之姿來到台灣西南方外海面，約距鵝鑾鼻470公里，未來持續受太平洋高壓導引行經南海往西北西前進，很快的在週四、週五(8/25~8/26)就會逐漸朝中國廣東省南側陸地一帶登陸後再逐漸消散。

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林孝儒指出，昨夜至今白天算是馬鞍颱風距離台灣最近的時段了，所以受到外圍環流影響，南台灣雲量增多，迎風面的台東至恆春半島有頻繁間歇性陣雨，到今早12小時累積雨量達大雨等級，預估白天還是要留意短時較大雨勢，大概要到今晚隨颱風更為遠離，降雨就會逐漸減緩，東半部及南部要留意沿海風浪增強，其餘地區雖不受颱風降雨影響，但午後仍有熱對流發展帶來些局部雷陣雨，今天天氣比較不穩定，尤其東南部須留意大雨甚至到豪雨發生機會。

▲馬鞍颱風路徑。（圖／氣象局）

週四馬鞍颱風遠離，對台灣影響減小，不過林孝儒指出，由於環境轉偏南至西南風且水氣仍較多，夜至晨間中南部沿海有短暫陣雨機會，而午後仍有短暫雷陣雨，不過整體熱對流的發展熱區將比較偏向中北部，短時雨勢還是比較大。

週五六隨著太平洋高壓增強至台灣，天氣回穩，雖午後仍有熱對流發展機會，但整體降雨規模減少許多，往山區縮限。週日則會有短暫東北風南下，屆時北台灣有迎風降雨機會。

林孝儒表示，綜觀下週天氣，下週一、二(8/29~8/30)再回到高壓影響，但由於環境風弱且水氣略多，仍是以午後熱對流降雨為主，不過到了中後期預估除琉球群島東南方的洋面上將有熱帶系統的發展機會外，東海也將有鋒面系統建立，尾端將有機會延伸至北部海面一帶，後續也有機會挾帶北風南下，整體天氣變數較多，未來仍有待觀察。

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