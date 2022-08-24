捷運長腿OL身分曝！　4字發文推敲「神祕壓痕」可能真的來自繩縛

▲捷運美女腿上的神祕壓痕引起討論。（圖／翻攝臉書／爆廢公社公開版）



記者葉國吏／綜合報導

一位高顏值的長腿OL搭捷運時，被對面乘客拍下PO網，不過腿上卻有神祕的繩痕，意外引起網友討論。不過其實這位美女是大陸一位女模，真實身分《東森新聞雲ETtoday》也幫你找出來了。

網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一張照片，照片中的美女OL，不僅有個一雙大長腿，而且腿上還有神祕痕跡。這讓發文者開玩笑的寫「美女妳好...我也很喜歡繩縛...可以請妳喝杯咖啡嗎？」

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▲其實照片中的美女就是中國大陸女模「阿朱」。（圖／翻攝微博／阿朱505）

底下網友看到後紛紛放大照片觀察，歪樓說「哇嗚⋯玩很大喔」、「是不是剛外拍完」、「說不定那是魔族的條文」；不過有女網友透露說「你們都不知道有空中瑜伽這項運動嗎？」、「搞不好是高空瑜珈」。

▲女模阿朱 。（圖／翻攝微博／阿朱505）

照片中的美女其實是中國大陸的女模「阿朱啊」，微博帳號為「阿朱505」，爆廢公社上的照片是她在8月19日時貼出的發文，這組照片一共四張，阿朱貼照片同時也發文說「腿好痛喔～」。

▲女模阿朱 。（圖／翻攝微博／阿朱505）

女模「阿朱啊」在網路上頗具盛名，推特上也有多張大尺度照片，不過就如網友所說的，腿上的痕跡應該就是繩子所造成的。因為在阿朱的推特上就有一部影片，內容就是她被繩縛，加上阿朱自己的發文「腿好痛喔」來推敲，腿上的痕跡應該就是拍攝相關內容後所留下的痕跡。

▼阿朱曾經拍繩縛相關內容影片 。（圖／翻攝微博／阿朱啊）