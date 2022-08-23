無人大街突湧出一群警察！圍捕林信吾影片曝　網驚：太會藏

記者施怡妏／綜合報導

台南殺警案曹瑞傑、凃明誠2警英勇殉職，警方也出動高規格緝捕，嫌犯林信吾逃亡17小時後，於今（23日）凌晨4時36分在新竹落網。網路上有段警方圍捕林信吾的影片，警方埋伏在空無一人的街道，等到林信吾出現後，瞬間一湧而上，影片曝光網友們讚嘆「這藏身好厲害！」

有網友在臉書「爆廢公社」發文，貼出林信吾下客運後，在巷子裡被員警圍捕的影片，「哇！真的毫無準備就被壓制住了，然後現場竟然可以躲這麼多人」。

影片中，林信吾背著後背包走進巷子裡，絲毫沒有察覺這條路上超過數十名員警埋伏，林信吾走路有些跛行，走沒幾步後，一旁的轎車四個車門同時開啟，2名員警飛出將林信吾強壓在牆上，接著駕駛座以及後座共3名員警也衝出來將林信吾團團包圍，這時，穿著員警背心的警員從街道四面八方出現圍住，深怕一個不注意林信吾就會逃跑。

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影片曝光後，網友大讚員警的身手矯捷，「辛苦警察們，謝謝你們保護大家安全」、「那兩個一開始，開門壓制的人好勇敢」、「從車上衝下來壓制兇嫌的那兩人動作一致，ㄧ定是在車上喊3、2、1衝」、「好帥的場景，警察大人們辛苦了」、「感謝這些冒著生命危險的人」、「這躲藏的實在太無破綻了」、「一下子變出這麼多人」。

▲2名員警衝出將林信吾抓住。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

林嫌殺警犯案後，搭乘白牌車到高雄，停留約不到1小時，便轉搭和欣客運到新竹，警方私下透露，凌晨接獲此案通報，線上的高雄所有員警都必須注意安全，周邊轄區全面動員，為求謹慎員警皆帶著盾牌，穿上防彈背心以及頭盔。同時，員警們也被下令，不管如何一定要注意自己線上執勤安全，甚至有原本早該休息的員警因此嚇得也不敢睡了。

高雄市長陳其邁今日下午進一步說明，大概在凌晨2點半左右，警察同仁就通報客運已過了嘉義，通知台南警方跟警政署，包括新竹、台南、高雄，所有的警察同仁，大家團隊的合作，共同在今天凌晨4點多把凶嫌逮捕到案。

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