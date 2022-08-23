加29公升汽油450元！26年前發票驚呆他　網嘆：現在2倍還加不滿

記者黃翊婷／綜合報導

近年來物價上漲，許多小吃、生活用品都跟著漲價。一名網友日前在臉書PO出一張26年前的發票，當時加了29.03公升的92無鉛汽油，總價格只要450元，讓他忍不住直呼，「以前的汽油好便宜喔！」其他網友也紛紛留言感嘆，「是呀！以前500元加滿整個油箱，現在2倍（的錢）還加不滿」、「油價2倍，房價好幾倍」、「如果有時光機，我才不管油價多少，房子先買2間就對了」。

▲原PO分享一張26年前的發票照片。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」分享一張照片，是民國85年9月的發票，並表示「以前的汽油好便宜喔」。照片中，只見駕駛在彰化縣的加油站加了29.03公升的92無鉛汽油，當時92無鉛汽油單價為15.5元，總價格為450元。

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文章公開之後吸引不少網友留言感嘆，近年來物價上漲真的很有感，「當年我還在找公共電話打電話回家，哪有手機和上網吃到飽來這裡懷念油價」、「那時候我在加油站打工，1小時才75元」、「以前薪水，正常上下班就有3萬元了」、「是呀！以前500元加滿整個油箱，現在2倍（的錢）還加不滿」、「記得2014年至2015年，100元汽油還能加到快5公升，機車可以騎好幾天，現在是100元的汽油跑沒2天，倒是進加油站好幾天」、「那時還有5元乖乖」、「這種發票好令人懷念喔」。

也有許多網友認為，油價雖然漲了，但漲幅遠遠沒有房價來得嚇人，「油價2倍，房價好幾倍」、「如果有時光機，我才不管油價多少，房子先買2間就對了」、「以前房子更便宜」、「記得小時候爸爸在蘆洲（新北市）買1棟3層樓的透天厝才90幾萬元，民國80幾年的時候」、「房價才嚇人」。