全球4.2萬人感染猴痘！　墨西哥、古巴通報：確診者敗血症死亡

▲免疫力低下人士，感染猴痘出現嚴重症狀的風險較其他人高。（圖／NHS EHCIDN）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球猴痘疫情自5月蔓延以來，至今通報累計已近4.2萬例確診，繼巴西之後，古巴和墨西哥也通報猴痘確診患者死亡，不過猴痘致死情況仍算罕見。

路透社報導，墨西哥和古巴近日通報共2起猴痘患者死亡事件，不過兩國政府都未將死因歸咎於猴痘。這是繼巴西和厄瓜多在上月通報死亡病例後，新增的2起患者死亡。

洲際性公衛組織「泛美衛生局」（ Pan-American Health Organization）已通報，美洲猴痘確診病例達至少2.12萬例，全世界超過80個國家也都有新通報的猴痘患者。

墨西哥衛生部23日表示，專家正在研究該起確診猴痘的患者死因，患者死於敗血性休克和肺炎，但不確定是否由猴痘引起。墨西哥目前已通報386起確診和862例疑似病例。

古巴當局指出，一名50歲的義大利籍男性遊客於20日確診猴痘，21日死亡。公衛部門表示，該名遊客於15日抵達古巴，從上周四（18日）開始出現健康狀況，之後迅速惡化。

古巴公衛部門根據解剖報告指出，死者死於由肺炎和臟器損傷引起的敗血症。

世界衛生組織（WHO）此前示警，免疫系統低下的人在感染猴痘後，出現嚴重症狀的機率會比其他人更高。