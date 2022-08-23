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全聯捐贈桃園安家實物銀行166萬元物資　守護弱勢家庭

▲全聯捐贈桃園安家實物銀行166萬元物資

▲全聯捐贈桃園安家實物銀行166萬元物資。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全聯福利中心23日於桃園區天祥五街全聯店，再度捐贈166萬元物資給桃園安家實物銀行，由市長鄭文燦代表受贈。鄭市長指出，全聯熱心公益，自106年起開始捐贈桃園市安家實物銀行物資，今（111）年再次捐贈友善貼心用品、洗髮精及沐浴乳、成人紙尿褲等民生用品，累計捐贈已超過551萬元，共同守護弱勢家庭。

▲全聯捐贈桃園安家實物銀行166萬元物資

全聯慶祥慈善事業基金會執行長張宜君表示，「全聯慶祥慈善事業基金會」除了捐贈安家實物銀行相關物資，也扮演社區的好鄰居，將全台1,123家全聯福利中心變成社會救助網的一環，若民眾在三個月內家中有急難狀況陷入經濟困難，可就近至全聯福利中心申請急難求助，共有24位社工提供積極協助，包括離島在內；此外，全聯福利中心也為弱勢民眾辦理職場體驗活動，可以深入瞭解全聯內部作業流程，期盼協助弱勢家庭迅速就業。

▲全聯捐贈桃園安家實物銀行166萬元物資

張執行長提及，全聯今天上午也結合桃園市「守護家庭小衛星」桃園市兒少及家庭社區支持服務方案，辦理門市職場體驗，除了穿著防寒衣進入冷藏室探險、操作收銀機，也由企業志工帶領小朋友擔任小小店員，以寓教於樂方式介紹食品分類、包裝上架及食材保存等觀念。

包括市議員林政賢、陳美梅、黃家齊、市府社會局長鄭貴華、桃園區長洪清淵、全聯慶祥慈善事業基金會執行長張宜君、全聯天祥店經理張欣樺等均一同出席活動。

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