全聯結帳！他曝1招自豪「只花3秒」　眾人狂點頭：真的快

▲原PO曝全聯3秒結帳秘技。（示意圖／記者林育綾攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有時逛完全聯要結帳，會遇到落落長的結帳隊伍。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他在全聯結帳只花3秒，甚至和店員的對話只有2句，「全程不脫泥帶水，不占用後面排隊人的時間」，開玩笑問這樣是不是「如神一般的存在」，意外引發熱論。

這位網友發文問卦，「全聯只花3秒結帳，是不是跟神一樣？」貼出他和店員的對話就只有兩句，首先對方問「有會員嗎？」他回「PX Pay」，店員再問「發票存裡面嗎？」他更精簡「好。」而這樣下來，結帳只花了3秒鐘，「這樣是不是如神一般的存在？有卦嗎？」

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原來他是在結帳前就先開PX Pay，並且早就綁好信用卡，結帳時則是直接將發票存進會員，不用另外再拿出錢包。貼文一出，就有人也直點頭，「排隊開好PX Pay，東西翻條碼那面就超快」、「PX Pay裡面有錢或綁定好，結帳真的快」、「付款碼很方便，沒有結帳手順（程序）的問題，一開始刷完就可以開始收東西。」

還有網友鬧原PO，「請你檢討改進，竟然還讓店員問出『有會員嗎？』」、「你太慢了，正確流程應該是秀出條碼，『直接扣』一句話，一個動作就可以結完帳了。」另外，避免之後的消費糾紛，就有人提醒，「方便是方便，但明細你最好還是要對一下」、「要等電腦逼一聲再走啊！不然刷失敗，店員還要出去找你。」