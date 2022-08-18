　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全聯結帳！他曝1招自豪「只花3秒」　眾人狂點頭：真的快

▲▼直擊全聯中正華山店。（圖／記者林育綾攝）

▲原PO曝全聯3秒結帳秘技。（示意圖／記者林育綾攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有時逛完全聯要結帳，會遇到落落長的結帳隊伍。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他在全聯結帳只花3秒，甚至和店員的對話只有2句，「全程不脫泥帶水，不占用後面排隊人的時間」，開玩笑問這樣是不是「如神一般的存在」，意外引發熱論。

這位網友發文問卦，「全聯只花3秒結帳，是不是跟神一樣？」貼出他和店員的對話就只有兩句，首先對方問「有會員嗎？」他回「PX Pay」，店員再問「發票存裡面嗎？」他更精簡「好。」而這樣下來，結帳只花了3秒鐘，「這樣是不是如神一般的存在？有卦嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原來他是在結帳前就先開PX Pay，並且早就綁好信用卡，結帳時則是直接將發票存進會員，不用另外再拿出錢包。貼文一出，就有人也直點頭，「排隊開好PX Pay，東西翻條碼那面就超快」、「PX Pay裡面有錢或綁定好，結帳真的快」、「付款碼很方便，沒有結帳手順（程序）的問題，一開始刷完就可以開始收東西。」

還有網友鬧原PO，「請你檢討改進，竟然還讓店員問出『有會員嗎？』」、「你太慢了，正確流程應該是秀出條碼，『直接扣』一句話，一個動作就可以結完帳了。」另外，避免之後的消費糾紛，就有人提醒，「方便是方便，但明細你最好還是要對一下」、「要等電腦逼一聲再走啊！不然刷失敗，店員還要出去找你。」

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►用「鮮食肉片」寵愛狗狗！10包599元太划算

ET快訊
裝潢工提問遭嗆「照做就對了」 ！笑揭奇葩成品照：設計師BBQ
快訊／航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批
史上最晚警報？「對流爆發」颱風雛形誕生　預報曝：台灣在射程
他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會
藍委救人返台被騙過程曝！瞞家人台中做保全　另一同學下落不明
艾成母昔「親筆信曝光」　挺身為王瞳擋槍
H奶女友解開浴巾「傻見水母狂漂」　男友尷尬笑
減肥不吃油傷身　營養師強推「9種好脂肪食物」激瘦

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

史上最晚警報？「對流爆發」颱風雛形誕生　預報向西走：台灣在射程

在天冷賣房子更容易成交！心理研究：買家會產生「有家的感覺」

裝潢工提問遭嗆「照做就對了」 ！笑揭奇葩成品照：設計師BBQ了

快訊／受困證人打臉外交部！Bump含淚「國家對不起我」喊不自殺聲明

歷經香港反送中　郭大維：若在台大發生「會誓死捍衛學生」

台灣OL騎機車、變電箱成最美風景！82位插畫漫畫繪師作品一次收

掃地機器人丟資源回收車　「發爐」悲劇了！環保局：5地雷別亂丟

鐵道局東工處傳工安意外！廠商開吊卡搬材料　誤觸台電高壓電慘死

「20台人團」出征柬埔寨淘金！1女10男爽玩照曝光：先來泳池Chill

真的憋不住！外送員屎在滾　電梯內「啪噠噠掉出褲」網友不忍苛責

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

艾成蘆洲捷運共構大樓墜樓！　未送醫「當場死亡」

王瞳悲帶2人愛犬做筆錄　赴板殯見艾成最後一面

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

藏屍男把媽遺體塞冰箱　喊非喪心病狂：是真沒錢

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

史上最晚警報？「對流爆發」颱風雛形誕生　預報向西走：台灣在射程

在天冷賣房子更容易成交！心理研究：買家會產生「有家的感覺」

裝潢工提問遭嗆「照做就對了」 ！笑揭奇葩成品照：設計師BBQ了

快訊／受困證人打臉外交部！Bump含淚「國家對不起我」喊不自殺聲明

歷經香港反送中　郭大維：若在台大發生「會誓死捍衛學生」

台灣OL騎機車、變電箱成最美風景！82位插畫漫畫繪師作品一次收

掃地機器人丟資源回收車　「發爐」悲劇了！環保局：5地雷別亂丟

鐵道局東工處傳工安意外！廠商開吊卡搬材料　誤觸台電高壓電慘死

「20台人團」出征柬埔寨淘金！1女10男爽玩照曝光：先來泳池Chill

真的憋不住！外送員屎在滾　電梯內「啪噠噠掉出褲」網友不忍苛責

華裔百大DJ來台灣了！　接棒具俊曄衝夜店演出

「航警局未說過要帶人去偵查」　洪孟楷：民進黨帶風向真很噁心

林立4安猛打賞　悍將、桃猿苦戰5小時2比2和局收場

不讓球員太累？　NBA新賽季各隊遠行里程數創史上新低

林佳龍、卓冠廷鶯歌說明會號召千人　16里長到場挺「換人做做看」

法蘭不敢吃肉桂捲　竟「怕被下毒」真實原因曝光　

芬蘭申請入北約 稱俄羅斯戰機涉嫌侵犯領空

雷／《禹英禑》結局「鯨魚CP」超甜對視　朴恩斌、姜泰伍淚灑特映

遭爆開演員培訓班「帶學員陪酒、獻身」騙學費！　錢泳辰回嗆喊告

陳品捷鐵支4安、郭郁政好投　味全送統一3連敗

拖板車輾斃騎士「頭部擠壓變形」　網曝光監視畫面：第3人違規害死

生活熱門新聞

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

台鐵惡霸男帶兒子佔位　嗆列車長「你惹不起」

閨蜜洗完澡「下面被看光」　鄰居報警！本尊曝經過

艾成剛去世！維基百科「死因」被改4字

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

女老闆激戰女婿　女兒目睹冷笑：我尪厲害吧

酸Bump「醜噁男憑什麼罵外交部」她：低能拍片騙低能去看

疫情升溫「延後開學、改停課標準」　莊人祥回應

遭抹黑24小時未道歉！柬埔寨「吹哨者」Bump宣戰政府

今午後大雷雨很狂暴　最新成颱機率曝

帶孩佔位反嗆「惹不起」！結局讓人拳頭硬　台鐵挺女列車長回應了

柬埔寨「幕後首腦」被起底！斷人腳筋再棄屍

今年恐破最晚發布颱風警報紀錄！氣象局解釋了

媳婦婚後6年沒懷孕！婆婆聽真相氣炸：離婚

更多熱門

相關新聞

旅行社曝人蛇集團避風頭：引進豬仔管道變了

旅行社曝人蛇集團避風頭：引進豬仔管道變了

柬埔寨淘金詐騙案引發國人關注，一名自稱旅行社業者的女網友表示，人蛇集團疑改變管道，會先買到越南的機票再讓被害人轉機到柬埔寨，因此若有人向她詢問越南簽證，她會先詢問到越南的目的，並請對方提供相關證明，否則她就拒辦，她直言「請不要覺得我太機車，我是為了保護大家」。貼文引熱議，但也有不少人懷疑真實性，「現在到越南簽證很難辦」。

管道變了！人蛇集團辦「大量越南簽證」

管道變了！人蛇集團辦「大量越南簽證」

揭奧客13罪狀！鐵板燒師傅「這1句」卻被戰翻

揭奧客13罪狀！鐵板燒師傅「這1句」卻被戰翻

結帳遇見「招財巨貓」坐鎮刷卡機

結帳遇見「招財巨貓」坐鎮刷卡機

只有100元！網推鹹酥雞攤4寶：可all in

只有100元！網推鹹酥雞攤4寶：可all in

關鍵字：

全聯超市結帳收銀排隊隊伍付錢PTT

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺虛弱用手勢比「讓我走」！余天痛哭：我怎麼捨得

艾成憂鬱到發瘋「真正原因曝光」！

即／艾成死因曝！王瞳揭丈夫失控原因

直擊！今早「名人帶團」20多人飛柬埔寨原因曝

王瞳「整天沒進食」狀態憔悴！Lulu半夜發聲

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

22歲男赴柬遺照剩頭　疑當詐團幹部PO文炫富

余苑綺大姊悲痛證實「她目前無意識」！

台鐵惡霸男帶兒子佔位　嗆列車長「你惹不起」

余天接電話「哭著上車」！余苑綺病況不佳

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

閨蜜洗完澡「下面被看光」　鄰居報警！本尊曝經過

艾成剛去世！維基百科「死因」被改4字

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

更多

最夯影音

更多
艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面
王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面