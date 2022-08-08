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料理之王3選手秀創意！光泉調味乳飲變出鹹甜雙重美味

▲▼光泉調味乳飲,料理之王,暑假,早餐,料理週記,全聯。（圖／翻攝自影片）

▲天天幫孩子準備早餐到不知道如何變化了嗎？不妨參考「料理之王3」選手用光泉調味乳飲入菜做出的特色美味吧。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

暑假孩子們天天待在家裡讓媽媽們好頭大，尤其是每天要幫孩子準備營養又豐盛的早餐，簡直是榨乾腦汁，身為三寶媽的祕魯太泰TINA聰明地請到《料理之王3》的兩位選手健銘跟丙吉幫忙給出美味菜單，還特地使用大人小孩都愛喝的「光泉調味乳飲」入菜，料理瞬間充滿變化跟創意。兩人正好製作出一鹹一甜的餐點，祕魯太泰試吃後驚喜連連，笑說「光泉調味乳飲」不僅單喝就能收服孩子的心，就連入菜也超級百搭，肯定能讓小朋友吃得超開心。

▲▼光泉調味乳飲,料理之王,暑假,早餐,料理週記,全聯。（圖／翻攝自影片）

在製作料理前得先熟悉使用的食材，因此《料理之王3》的選手健銘跟丙吉輪流把5種不同口味的「光泉調味乳飲」都喝過一遍，祕魯太泰建議兩人玩個小遊戲，比賽誰先喝完並講出口感，最快喝完的人能得到優先至全聯採買食材的福利。只見健銘跟丙吉開始狂灌牛飲，健銘喝完麥芽牛乳認為香氣足、口感滑順，丙吉大讚果汁牛乳超消暑、健銘則覺得酸甜比例很剛好，蘋果牛乳的果香非常濃郁，花生可可牛乳對健銘來說有淡淡可可味，丙吉則認為口感像米漿但沒那麼甜膩、層次很棒，喝完一輪由贏得遊戲勝利的健銘先前往全聯採買所需食材，但丙吉也沒在怕的，他笑說自己很常逛全聯，因為東西很齊全，一下子就可以買到想要的東西，而且他早已決定好要用哪款口味製作料理。

▲▼光泉調味乳飲,料理之王,暑假,早餐,料理週記,全聯。（圖／翻攝自影片）

▲▼光泉調味乳飲,料理之王,暑假,早餐,料理週記,全聯。（圖／翻攝自影片）

▲▼光泉調味乳飲,料理之王,暑假,早餐,料理週記,全聯。（圖／翻攝自影片）

▲▼光泉調味乳飲,料理之王,暑假,早餐,料理週記,全聯。（圖／翻攝自影片）

健銘要做的是「炸雞三明治」，他表示因為平時孩子從起床到出門上課時間通常很短，媽媽必須高速備餐，所以簡單好吃的吐司料理就非常適合，而且小朋友都很愛炸物，絕對會把媽咪早上的愛心吃光光。健銘使用他自己也超愛喝的巧克力牛乳入菜，利用巧克力和牛奶的甜味取代糖來醃雞肉，軟化後的雞肉肉質咬起來嫩口不費力，肉香加倍濃郁，雞肉裏粉油炸起鍋後香味大噴發，一層煎香的土司夾入一層以雞皮煎過的番茄和煎蛋，一層新鮮生菜和軟嫩的炸雞，祕魯太泰大口一次咬下，猛誇「因為有巧克力牛乳的關係，（肉）它裡面還是很多汁」且意外地相當清爽，給孩子吃也不怕造成身體負擔。

▲▼光泉調味乳飲,料理之王,暑假,早餐,料理週記,全聯。（圖／翻攝自影片）

▲▼光泉調味乳飲,料理之王,暑假,早餐,料理週記,全聯。（圖／翻攝自影片）

▲▼光泉調味乳飲,料理之王,暑假,早餐,料理週記,全聯。（圖／翻攝自影片）

▲▼光泉調味乳飲,料理之王,暑假,早餐,料理週記,全聯。（圖／翻攝自影片）

丙吉製作的也是小朋友們最愛且非常適合炎炎夏日的「鬆餅」及「聖代」，他將光泉巧克力牛乳以10：1的比例與樹薯澱粉調和，使用文火、離火手法反覆加熱至呈絲綢狀後，放在冷凍過的盤上冷卻，加入巧克力牛乳和冰打製成聖代，並放上顏色鮮艷對比的奇異果、香蕉以及鮮奶油，不僅外型好看還有滿滿營養。另外，在鬆餅部分，麵糊中除了加入蛋白之外，還加入了丙吉非常喜歡的麥芽牛乳，他笑說麥芽牛乳香氣非常優雅，「淡淡的麥芽香能去除蛋腥味，還不必加香草精」，經過切拌手法後將麵糊以文火慢慢煎至兩面變色，呈盤淋上香甜蜂蜜、同樣擺上水果，美味點心就完成了。祕魯太泰表示，咀嚼鬆餅時優雅的麥芽香氣真的慢慢在嘴裡釋放，聖代口感像卡士達般絲滑，香蕉跟巧克力完美搭配。

▲▼光泉調味乳飲,料理之王,暑假,早餐,料理週記,全聯。（圖／翻攝自影片）

▲▼光泉調味乳飲,料理之王,暑假,早餐,料理週記,全聯。（圖／翻攝自影片）

▲▼光泉調味乳飲,料理之王,暑假,早餐,料理週記,全聯。（圖／翻攝自影片）

▲▼光泉調味乳飲,料理之王,暑假,早餐,料理週記,全聯。（圖／翻攝自影片）

藉由《料理之王3》兩位選手健銘跟丙吉利用「光泉調味乳飲」的創意發想，讓祕魯太泰笑說自己又有了更多靈感可以做出許多好吃的料理了，而且在炎夏時節，「光泉調味乳飲」還可以做成冰棒或甜點等許多豐富變化，不只填飽小孩子的胃，也滿足大人渴望美食的味蕾。

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