颱風「馬鞍」暴風圈侵襲機率曝！明晚挾雨彈開炸　各地雨時出爐

▲颱風馬鞍環流明晚開始影響天氣。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日到明日上半天水氣偏少，明天晚上開始受到輕度颱風「馬鞍」環流影響，東南部、恆春半島開始有雨，預計明晚到週三是颱風環流影響最明顯的時段，東南部、恆春半島有局部大雨，南部及東部有陣雨或雷雨，其他地區則是午後有雷陣雨。

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▲第9號颱風「馬鞍」路徑預測。（圖／NCDR天氣與氣候監測）

氣象局預報員林定宜表示，今日到明天白天水氣都較少，明日午後嘉義以南、各地山區有短暫陣雨，東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，明天晚上開始受到馬鞍環流影響，東南部、恆春半島雨勢轉趨明顯，有局部大雨。

▲明晚開始水氣增加，各地有雨。（圖／記者陳家豪攝）

明晚到週三是馬鞍環流影響最顯著的時段，東南部、恆春半島都有陣雨或雷雨，且可能有局部大雨，南部、東部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，各地水氣都較多。

馬鞍將通過呂宋島北方，進入東沙島海面再往港澳方向移動，週三相對最靠近台灣，目前路徑來看，尚未達到發布海警的區域，不過路徑若再偏北，或是暴風圈擴大的話，仍不排除發布海警機率。

▲▼颱風馬鞍路徑若再往北移，則有機會發布海上警報，下圖為暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

週四馬鞍遠離，轉以西南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有午後雷陣雨。週五到下週日各地多雲到晴，午後有短暫雷陣雨，清晨中南部沿海有零星短暫降雨。

另外，海上還有第十號颱風「蝎虎」，目前位於日本東南方海面上、距離台北東方海面3000公里以上，因為距離遙遠，對台灣天氣沒有影響。

▲颱風馬鞍（左）會對天氣帶來影響，而颱風蝎虎（右）則持續遠離台灣。（圖／氣象局）

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