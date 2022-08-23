處暑到！馬鞍增強變胖「今晚起最近」變天　2地區防大雨

▲馬鞍變胖增強中。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

今天（23日）是24節氣的「處暑」，輕度颱風「馬鞍」變胖增強中！中央氣象局預報員陳伊秀表示，今晚起到周三輕颱馬鞍最靠近台灣，受其外圍環流影響，東南部和恆春半島有局部大雨，南部有局部雷陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天各地多雲到晴、高溫炎熱，恆春半島、東半部偶有局部短暫降雨，午後嘉義以南及各地山區有局部短暫雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀提醒，今晚起到周三馬鞍颱風外圍環流影響，東南部和恆春半島有局部大雨，南部有局部雷陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

陳伊秀說，周四西南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後其他地區也有局部短暫雷陣雨；周五到下周一恢復多雲到晴、留意午後雷陣雨，清晨中南部也有零星降雨；周三至周五基隆北海岸、東半部、南部沿海及澎湖、金門有長浪發生的機率。

▲▼馬鞍颱風今晚到周三最靠近。（圖／氣象局）



陳伊秀表示，馬鞍颱風未來往西北西移動，將通過呂宋島北端和巴士海峽，並進入南海往港澳前進；預估今晚到周三最靠近台灣，若依照目前預報路徑，發海上警報機率低，還要再觀察。

根據氣象局最新資料，馬鞍近中心最大風速從一開始的每秒18公尺，已增強為每秒23公尺，7級風暴風半徑也從80公里擴大到120公里，且將持續增強。對此，陳伊秀指出，馬鞍應就是輕颱等級。